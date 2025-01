"Mački da ostavim nasledstvo?": Lepa Lukić nikada nije istu stvar obukla dva puta, a u Novoj godini svima poželjela pare

Pjevačica Lepa Lukić otkrila kakva joj je bila protekla godina, da li se viđa s Bokijem 13, ali i da li će njene penzije naslijediti mačka

Izvor: TV Kurir

Pjevačica Lepa Lukić, decenijama je na domaćoj sceni, a u intervjuu Kuriru je otkrila da za sve to vrijeme nije dva puta ponijela istu odjeću. Otkrila je i šta joj znači titula "kraljice narodne muzike", ali i da li će, poput Karla Lagerfelda, nasljedstvo ostaviti mački.

"Mene je tom titulom kraljice narodne muzike krunisao narod, a i vi mediji me tako nazivate. Nije baš lijepo da ja sama sebe nazivam kraljicom, malo je to nezgodno. Ja sam skromna jer sam žena iz naroda i ne volim sama da se uzdižem. Uvijek ću prije da pričam s običnim narodom nego sa budžovanima. Godinama snimam za televizije, a ne poznajem uopšte ni direktore ni urednike, te umišljene budžovane. Takva sam i zato me narod podržava 60 godina".

Lepa je otkrila da bi svima u narednoj godini poželjela pare:

"Obično se kaže: "Samo zdravlje, a sve ostalo ćemo lako!" Nije baš tako da ćemo lako. Pare i zdravlje se ne odvajaju. Ako se, ne daj Bože, razboliš, moraš imati pare da se liječiš. Kako može zdravlje da bude dobro ako nemaš para? A para se mora imati za svaki slučaj uz sve to. Dakle, želim zdravlje na prvom mjestu i odmah do zdravlja su pare".

Lepa Lukić je otkrila da najviše novca troši na garderobu i šminku, ali i da nasledstvo neće ostaviti svojoj mački.

"Potekla sam iz sirotinjske porodice i bila sam željna toga. Kad sam postala Lepa Lukić, to sam prvo kupovala. Odem na turneju, otpjevam vikend i ne donosem nijedan dinar kući. Sve sam trošila na krpice. Za sve ove godine nikad nisam ponovila garderobu. Nemam više gdje ofinger da stavim", rekla je Lepa, a potom rekla da ima mačku za ljubimca, ali da joj neće, poput modnog dizajnera, osaviti novac u nasledstvo.

"Ma jeste, da ostavim mački. Šta mačka zna šta sam joj ostavila?".

(Kurir, MONDO, D.P)