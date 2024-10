"Karleuša mi uvalila, mislio sam da je riba, a ono...": Baka Prase raščistio sve o aferi sa starijom pevačicom

Baka Prase otkio je šta se desilo nakon što je Jelenu Karleušu ugostio u svom domu, a zatim progovorio i o navodnoj aferi s Lepom Lukić.

Izvor: YT Baka Prase

Jelena Karleuša i Bogdan Ilić, poznatij kao Baka Prase održali su lajv iz njegovog doma, koji je prikupio veliki broj fanova. Baka je Jeleni dao nekoliko poklona među kojima su gaće, telefon, kao i sat marek "roleks", a ona je izjavila da je čula da je influenser dobar u krevetu, kao i da je tu informaciju navodno dobila od starije koleginice, Lepe Lukić.

Ova njena izjava izazvala je lavinu komentara, a jutjuber je u novom uključenju raščistio stvar vezanu za Lepu Lukić.

"Kunem se, nisam imao ništa sa Lepom Lukić. Čuo sam za Lepu Lukić, ali nisam znao kako izgleda, mislio sam to neka je neka riba, a ono baba. Respekt za babu, u godinama žena, ali tebra Karleuša je mene baš uvalila... Kao zbog kocke, posle sam skontao", rekao je Baka Prase, a onda otkrio i da ga je Karleuša oduševila.

"Karleuša me oduševila, top je za lajv top, nije zenatara, brzo razmišlja, baca fore, pametna je, troluje i oduševila me majke mi brate, ono je bilo next level... najbitnija stvar, roleks nije fejk, pomislilaje da je Roleks fejk jer njoj neshvatljivo da je njoj neko dao Roleksa na poklon, tako da znaš ono rispekt. Nisam spavao sa Lepom Lukić, roleks je pravi i to je to", objasnio je on i otkrio šta se dešavalo kada su se kamere ugasile.

"Ja sam džentlmen, ali ništa se nije desilo posle lajva, šta ste mislili da ćemo da snimamo filmove za odrasle... ali imao sam veliki problem, ja sam tokom lajva ako se sećate, popio lek za potenciju i meni je tokom lajva dok sam gledao njene spotove, krenulo je da me radi, da me mrecka, osećam neke žmarce tamo dole, osećao sam neku neprijatnost, ali iskontrolisao sam se", objasnio je poznati jutjuber i time rešio sve dileme fanova.

Lepa Lukić zapretila tužbom

Nakon Karleušinih reči ogalsila se i Lepa Lukić koja je zapretila i tužbom: "Jao nemojte molim vas, zar treba da komentarišem tu glupost? Nisam je videla pet godina, niti je čujem niti je viđam. Ni na televiziji je nisam ni čula ni videla, niti sam je negde srela. Ne družim se sa njom, ne potcenjujem, nego nisu moje godine i njene iste. Tužiću je sudu! Neću da je komentarišem, nigde je nema, hoće da se zakači za mene. Idem sad kod advokata".

Jelena je pričajuči sa Bogdanom rekla da pevačice pričaju da nema problem s potencijom - "Starija pevačica mi je rekla. Bile smo na sahrani, rekla mi je da ste imali nešto i da je to bilo dobro iskustvo i da si obdaren", otkrila je Karleuša, ali i nakon Bakine molbe da ne govori javno, ona je to učinila i imenovala Lepu Lukić.

Izvor: YouTube/Emisija Premijera/printscreen