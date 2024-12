Na čuvenoj naslovnici našle su se brojne slavne glumice, manekenke i starlete. Mi vam donosimo listu najpoznatijih!

Izvor: Profimedia

Nekada je za starlete i tek otkrivene "devojke iz komšiluka" predstavljalo stvar prestiža da se nađu na duplerici i naslovnoj strani časopisa "Plejboj". To bi im otvaralo mnoga vrata - nekima od njih vrata od vile Hjua Hefnera, a nekima vrata šoubiznisa.

Jedna od najpoznatijih plejboj zečica bila je Ana Nikol Smit.

Vidi opis Bile su san mnogih, a utrkivale se da se obnaže za magazin: Ove poznate lepotice krasile su naslovnice Plejboja Dokumentarac o Ani Nikol Smit Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: NICHOLAS KAMM / AFP / Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Netflix Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: printscreen/youtube/netflix Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: printscreen/youtube/netflix Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimeda Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Profimeda Br. slika: 13 13 / 13

Poznata po svom bujnom poprsju i platinasto plavoj kosi, Smit je naslovnu stranu ovog magazina krasila čak 47 puta i to u izdanjima 20 zemalja. Muškarci su je naprosto obožavali, a 90-ih je navodno bila u šemi i s Donaldom Trampom. Još 80-ih, za njom je potpuno poludeo bogati naftni preduzetnik Dž. Hoverd Maršal, a ona je pristala da se uda za njega tek nakon smrti njegove supruge, i to kada je on imao 89 godina. Mnogi su smatrali kako je u brak ušla zbog novca, ali ona je to demantovala.

Zečicom godine proglašena je 1993, a nakon toga je počela da niže manekenske angažmane, te je postala lice mnogih slavnih brendova. Ta titula otvorila joj je i svet filma, pa je dobila ulogu u komediji "Naked Gun: The Final Insult".

Nakon što joj se stariji sin predozirao, baš u trenutku kada je na svet donela ćerku, Ana je bila slomljena... Borila se s depresijom i viškom kilograma i mešala je razne tablete. Nakon smrti sina često je bila bolesna, vreme je provodila ispred televizora, a bila je opsednuta idejom da se njena beba "ne ugoji".

"Iako je znala da je ispravna količina hrane 84 grama svaka tri sata, ona je insistirala da joj dajem 70 grama", pričala je dadilja. Samo nekoliko meseci kasnije, Ana je pronađena mrtva u hotelu. Plejbojevu naslovnu stranu krasila je i nakon smrti, kada joj je slavni časopis odao počast.

Pamela Anderson

Pamela bila je jedna od najvećih se*s bombi devedesetih godina, i to sve zahvaljujući "Plejboju". Zanosna plavuša postala je zvezda preko noći nakon što se 1989. pojavila na velikom ekranu stadiona u Vankuveru tokom utakmice američkog fudbala.

Samo dva meseca nakon toga, zablistala je u golišavom izdanju na naslovnici Hefnerovog časopisa. Taj potez joj je otvorio vrata Holivuda, a status "se*s simbola" zacementirala je u seriji "Čuvari plaže".

Vidi opis Bile su san mnogih, a utrkivale se da se obnaže za magazin: Ove poznate lepotice krasile su naslovnice Plejboja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Collection ChristopheL via AFP / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube / Baywatch Montages Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Movieclips Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Film.TV Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Everett Collection/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Nakon svega, Pamela se danas zalaže za prirodniji izgled, te promoviše lice bez šminke i na crvenom tepihu, a mnogi su mišljenja da je jedna od retkih koja svoje godine nosi dostojanstveno i prirodno.

Vidi opis Bile su san mnogih, a utrkivale se da se obnaže za magazin: Ove poznate lepotice krasile su naslovnice Plejboja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: RV/JP / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia/Marechal Aurore/ABACA / Abaca Pr/Marechal Aurore/ABACA Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Profimedia/Berzane Nasser/ABACA Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia/Brett D. Cove / SplashNews.com Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia/Brett D. Cove / SplashNews.com Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia/SIPA/JM HAEDRICH Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Bo Derek

Jedno od najprodavanijih izdanja "Plejboja" je ono iz 1980. čiju naslovnicu krasi "Desetka" Bo Derek.

Glumica je snimila bogati, vrući editorijal, a na naslovnici je pozirala u zlatnom, minijaturnom bikiniju, kakav ju je i proslavio u filmu.

Fara Foset

Nakon što je zaludea svet svojim dugim nogama u "Čarlijevim anđelima", Fara Foset je svoje adute pokazala i na se*si naslovnici magazina iz 1978. godine.

Fara je za "Plejboj" pozirala i 1995. godine, kada je imala 50 godina.

Karmen Elektra

Karmen Elektra je čak 44 puta pozirala za "Plejboj", što je čini jednom od rekorderki tog časopisa. Za prvu je pozirala 1996, nakon što je otišla iz "Čuvara plaže".

Naslovna strana koja se pamti, je ona koju je snimila 2003. godina, na kojoj je pozirala potpuno gola s gitarom u rukama.

Šeron Stoun

Fatalna Šeron, pozirala je za naslovnu 1990. godine, kada je promovisala film "Totalni opoziv". Na golišavim fotkama pokazala je telo koje je "isklesala" za film. U jednom intervjuu priznala je da se odlučila na ovo snimanje kako bi dobila ulogu u "Niskim strastima", piše DailyMail.

Da joj skidanje i provokativna odeća nisu problem, dokazala je i dve godine kasnije, kada se pojavila u "Niskim strastima", za koji je snimila jednu od najprepoznatljivijih scena u istoriji kinematografije.

Maraja Keri

Muzička diva krasila je naslovnicu magazina 2007. godine. U međuvremenu, izašao je njen album "E=MC²", nakon kog je stekla titulu solo pevačice s najvećim brojem singlova koji su se našli na prvom mestu američkih top lista.