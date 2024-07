HJU HEFNER ZEČICI NIJE DAVAO DA BUDE BOLESNA: Prisiljavao ih sve na odnose na krevetima na kojima su mokrili psi

Čuvena Plejboj zečica otkrila je nove detalje torture koju je prošla u vili Hjua Hefnera.

Izvor: Profimedia

Holi Medison, nekada omiljena zečica Hjua Hefnera koja se sa njim zabavljala dugih sedam godina, nastavila je sa iznošenjem "prljavog veša" o vlasniku Plejboja.

Ona je već pričala o mračnoj strani života u čuvenoj vili i jezivom zlostavljanju koje su zečice trpjele, a sada je u podkastu "Girls Next Level" odlučila otkrije nove detalje užasa koji je trpjela.

Kako je istakla, njoj nikada nije bilo dozvoljeno da bude bolesna - a ako jeste, suočila bi se sa ozbiljnom kaznom.

Holi, koja danas ima 43 godine, tvrdi je da joj nikada nije bilo dozvoljeno da uzme bolovanje zbog straha da će biti zamijenjena.

Rekla je: "Dijelila sam sobu sa Hefom i nikada se nisam osjećala kao da mogu da budem bolesna. Bilo je par situacija kada sam imala neku od operacija pa nisam mogla da izađem u izlazak te noći. Uzela sam nekoliko slobodnih dana, a ono što je bilo poražavajuće je da je Hef za to vrijeme preselio novu djevojku u kuću iza mojih leđa".

Holi je dodala da nije znala ni identitet žena koje su dovedene da je zamijene. Dok se oporavljala bila je primorana da se preseli u neku drugu slobodnu prostoriju, dok su se u njenu sobu useljavale nepoznate djevojke i koristile njene stvari.

Njene riječi je još ranije potvrdila druga zečica Izabela Sent Džejs koja je otkrila prljavu stvarnost života u Plejboj vili u svojim memoarima iz 2006. godine, "Bunny Tales".

"Svaka spavaća soba je imala neusklađene, nasumične komade namještaja. Bilo je kao da je neko otišao u dobrotvornu radnju i kupio osnovne stvari za svaku sobu", napisala je.

"Madraci na našim krevetima bili su odvratno stari, pohabani i umrljani. I čaršavi su bili jezivi", dodala je.

Izabela je takođe pisala da je vila često smrdila zbog kućnog psa, koji je vršio nuždu na zavjesama u hodniku. "Sve u Vili je djelovalo staro i ustajalo, a Arči, kućni pas, redovno je vršio nuždu na zavjesama u hodniku, dodajući snažan dašak urina opštem mirisu truljenja".

Izvor: Profimedia

Kada je riječ o Holi, ona je sa Hefnerom počela da izlazi kada je imala samo 21 godinu nakon što ju je njegov doktor pozvao na jednu od ozloglašenih zabava u Plejboj vili.

"Mislim da me je privuklo to da budem u centru pažnje, jer sam mislila da ako mogu da postanem poznata, to bi bila prečica da osjetim povezanost sa ljudima."

Uprkos tome što je Hefner, koji je tada bio u srednjim pedesetim, nije fizički privlačio, priznala je da joj je "bio veoma šarmantan".

Izvor: Profimedia

Holi, koja je prije toga radila kao konobarica u Hooters-u i kao honorarni model, brzo je postala "posebna", odnosno glavna djevojka Hjua Hefnera. Međutim, osjećala je ogroman pritisak da se takmiči sa drugim ženama, izgladnjivala sedok nije postala poput "štapa" kako bi ispunika njegov ideal mršave, ali prsate plavuše.

Razmišljajući o svojoj prošlosti, Holi je priznala da se borila sa ozbiljnim problemima sa tjelesnom slikom tokom svog boravka u rezidenciji. Prisećajući se primera kada je obukla jedan od kultnih kostima zeke, rekla je: "Gledala sam sebe kada sam izgledala ovako i bila sam prestravljena."

Holi je priznala da ima iskrivljenu percepciju svog tijela, pod jakim uticajem Plejbojevog "izgleda". Rekla je: "Mislila sam da sam se ugojila i mislila sam da se nisam pridržavala dijete i mislila sam da su mi butine ogromne. Mislila sam da moram da smršam najmanje pet kilograma. A to je smiješno... Dijelim ovo jer mislim da bi to moglo pomoći ljudima da shvate da ponekad naša tjelesna dismorfija sprečava da vidimo istinu".

Holi je takođe ispričala da joj je Hefner dao snažnu pilulu za spavanje tokom prvih dana u vili. Riječ je o proizvodu koji je godinama bio zabranjen u SAD, poznatiji kao "otvarač nogu". Primoravana je na odnose, kao i druge zečice na prljavim, urinom upljanim krevetima, a kasnije je na sve načine pokušavala da izbjegne bilo kakav vid intimnosti.

Ona je istakla da se osjećala "zarobljenom" Hefnerovim strogim pravilima, posebno kada se prisetila incidenta kada je on divljao na nju jer se ošišala. "Vrištao je na mene i rekao da izgledam staro, oronulo i jeftino", otkrila je ona.