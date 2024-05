"RADILA GADOSTI DA BI SE DOČEPALA MILIONA" Sin Hjua Hefnera razotkrio zgodnu maćehu- On imao 86, ona 26!

Nakon serije gnusnih ispovijesti Plejboj zečica, progovorio sin Hjua Hefnera!

Sin Hjua Hefnera, Marston, oštro je napao svoju maćehu Kristal Hefner, rekavši da je "vrhunska manipulatorka", koja je iskoristila njegovog oca prije nego što je umro.

Marston, koji ima 34 godine, izneo je šokantne tvrdnje o udovici Kristal u podkastu Girls Next Level i otpužio ju je da je nadzirala promene očevog testamenta kada je on bio mentalno bolestan i tjerala ga da joj ostavi što više novca.

Rekao je da je postala zavisna od "ideje o kontroli i moći" te određivala ko može, a ko ne može ući u njihovu vilu.

"Voljela je da kontroliše sve živo, volela je da skida djevojke i stavlja ih na listu gostiju zavisno od svojih hirovima. Voljela je svima da određuje sve", rekao je Marston.

Kristal se udala za osnivača časopisa 2012. godine kada je ona imala 26, a on 86 godina. Bili su u braku do njegove smrti, kada je on umro od posljedica zastoja srca i septihemije. Za sobom je ostavio navodno bogatstvo od 43 miliona dolara.

Ranije ove godine objavila je svoje eksplozivne memoare, 'Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself', u kojima je iznijela niz šokantnih tvrdnji, uključujući da nikada nije voljela preminulog kralja časopisa i da se osjećala zarobljenom u njihovom četvorogodišnjem braku.