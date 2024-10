Slikala se za Plejboj: Suzana Mančić otkrila koliko je novca uzela

Suzana Mančić svojevremeno je prozirala za izdanje Plejboja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Suzana Mančić, čuvena "Loto djevojka", koja je godinama u srećnom braku s Grkom Simeonom Ocomokosom, zbog čega živi na relaciji Beograd-Atina, bila je jedna od najpoželjnijih žena u cijeloj Jugoslaviji. Svojevremeno je privukla veliku pažnju javnosti, pogotovu jačeg pola kada je pozirala sa izdanje časopisa "Plejboj".

Iako je tada pristala da pozira, voditeljka je jednom prilikom ispričala i kako je i zašto odbila slikanje za hrvatsko izdanje pomenutog časopisa.

"Bila sam na ivici i odbila sam nekoliko godina ranije slikanje za Plejboj. A to se desilo kada je stigao poziv za slikanje za hrvatski Plejboj", rekla je Suzana Mančić u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji i objasnila zašto je donijela takvu odluku: "Bili su onako baš veliki pritisci i velike sume. Ali, mene je nešto bilo sramota, djeca su mi bila mala. Nalazila sam milion razloga zašto to ne bih uradila".

Poznata voditelja je ubrzo ispričala i ko ju je natjerao da se slika sa "Plejboj" - "A onda je došla Duška Jovanić i rekla mi: 'Znaš ne može to svaka žena, to rade samo posebne, hrabre žene'. Tu me je upecala odmah. I rekla sam: 'Dobro, u redu'. Na kraju sam sestru jednu, rođaku, povela sa mnom, i rekla joj: 'Daj, da mi držiš strah, da ne idem tamo sama'", ispričala je Suzana Mančić koja je otkrila i na šta je potrošila honorar.

"Od honorara za naslovnicu 'Plejboja' renovirala sam cijeli stan u Beogradu, a našlo se novca i za jedno ljetovanje”, rekla je Suzana, a honorar za slikanje bio je veliki jer je, kako kaže, ona jedina tada imala hrabrosti da se sasvim obnaži.

"Ja mislim da sam bila najplaćenije celebrity lice, koje se slikalo za 'Plejboj', zato što sam se stvarno skinula. Sve su se druge nešto kao… na pola. Više su se skidale kao za TV reviju, majke mi. Ja sam uzela pa sam se skinula. Lijepo, fino, kako treba. Ali to košta i da, naravno da su platili", otkrila je Suzana.