Najljepša jugoslovenska misica zavela je Dikaprija: Dnevno zarađivala 3.000 $, a onda su se pojavile šok gole fotke

Najlepša jugoslovenska misica i dan-danas je lijepa kao san, a zanimljivo je da, iako ju je jedan skandal skupo koštao, to nije uspjelo da uništi njenu karijeru.

Izvor: instagram/berniemarovt

Žene sa ovih prostora nerijetko su nosile titule najlepših, pogotovo za vrijeme stare Juge, kada se o ljepoti jugoslovenskih dama pisalo nadaleko i naširoko.

No, čini da nijedna nije bila tako popularna i obožavana kao što je bio slučaj sa Slovenkom Bernardom Marovit. Ova žena nestvarne ljepote bila je proglašena, zahvaljujući brojnim anketama, za najlepšu misicu koju je Juga ikada imala.

Bila je predodređena za uspjeh, a o tome govori i činjenica da je godišnji kalendar za 1982. godinu magazina Start, koji nam je u socijalizmu zamjenjivao Plejboj, zbog Bernardinih slika prodat je u nevjerovatnih 350.000 primeraka.

Slovenka je postala je mis Starta i mis "Penthausa" prije nego što je odlučila da isproba sreću na izboru za Mis, na šta ju je nagovorio glavnoi i odgovorni urednik revije "As" Džavid Husić.

Bernarda je izabrana za mis Jugoslavije na izboru u Zagrebu 1982. godine. Na izboru za najljepšu ženu svijeta u Londonu ušla je u polufinale, odnosno, među 15 tada najljepših djevojaka svijeta.

Slike joj umalo uništile karijeru

Nažalost, upravo provokativne fotografije koje su svojevremeno objavljene u Startu koštale su je titule, nakon što su "procurile" u javnost, nakon čega ih je objavio "Daily Mirror", te su je na kraju upravo zbog njih diskvalifikovali.

"Moglo je, i moralo (bolje)! Nevjerovatno je koliko je naša cura bljesnula u Londonu, pojavom i garderobom.Uz iskustvo profesionalne manekenke i foto modela, Bernarda je pobjegla ostalim djevojkama za tri koplja. Bila je obučena kao kraljica, superiorna u svemu, ponosna. Trideset majstora svjetske fotografije nisu se uopšte razmišljali da odmah, i samo njoj, dodjele laskavi naziv i trofej najfotogeničnije djevojke planete. Međutim, tada su počele i zakulisne igre", rekao je svojevremeno Husić.

Kako je kasnije sama Bernarda pričala, doživjela je mnogo neprijatnosti u slovenačkom gradiću Ljubnu, gdje je živila sa svojom porodicom.

"To je malo mjesto i ljudi o tim izborima pričaju svašta. To je po njima nemoralno, a još kad su izašle one malo pikantnije sličice u Startu - bili su šokirani", rekla je ona jednom prilikom.

Nakon skandala, Bernarda je ostala bez titule Mis svijeta, ali je osvojila zvanje Mis fotogeničnosti i nastavila da se bavi modelingom.

Štaviše, proglašena je top modelom Italije 1990. godine i top modelom Evrope dvije godine kasnije, a pisalo se da u svojim najvećim danima slave zarađivala po 3.000 dolara dnevno. Kretala se u visokim krugovima, a postojala je priča da je očarala čak i čuvenog Leonarda Dikaprija, sa kojim i dan-danas ima fotografiju na svom profilu.

Bila je zaštitno lice više brendova i snimila mnogo editorijala, a i danas se bavi manekenstvom.

Vlasnica je škole manekenstva za mlade i menadžerka mladim koleginicama. Često učestvuje u organizaciji modnih revija i događaja. Živi na relaciji Slovenija-Italija, gdje ima modnu agenciju, a kako je starija, tako je sve ljepša i ljepša.