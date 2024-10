"To čudovište je htjelo da me siluje na jahti": Ćerka bogataša konačno progovorila o Dajaninom nesuđenom svekru

Melisa Prajs, ćerka američkog moćnika, otkrila je svoju bolnu prošlost i optužila egipatskog milijardera Mohameda Al Fajeda za pokušaj silovanja.

Izvor: MARTIN HAYHOW / AFP / Profimedia

Ćerka nekadašnjeg američkog ambasadora, Melisa Prajs, tada 19-godišnjakinja, živjela je srećan i ispunjen život u Londonu sredinom osamdesetih. Često je svog oca, Čarlsa Prajsa, pratila na svečanim dužnostima, pa je imala prilike da uživo vidi nekadašnju britansku premijerku Margaret Tačer, i američkog predsjednika Ronalda Regana.

Njen otac i majka Kerol često su priređivali svečane večere i prijeme u njihovoj zvaničnoj rezidenciji. Na jednom takvom svečanom događaju prvi put je upoznala i egipatskog milijardera i vlasnika luksuzne robne kuće "Harrods", Mohameda Al Fajeda.

"Sjedio je s moje desne strane na večeri za 12 osoba. U početku sam ga smatrala pričljivim i zabavnim, ali istina je bila da uopšte nije bio takav", ispričala je Melisa, a prenosi "Daily Mail".

Pokušaj silovanja na jahti

Istinu je otkrila, nažalost, nekoliko nedelja kasnije, kada ju je Fajed napao na svojoj jahti, kojom su otploviili daleko od obale Sen Tropea. Nasrnuo je na nju s leđa i toliko je stegao da nije mogla da pomjeri gornji dio tijela, niti da normalno diše. Zatim je iznio nekoliko gnusnih zahtjeva i prijetnji, a mlada djevojka je ostala u šoku.

"Pokušao je da me siluje. Bio je to prvi put da sam se osjećala beznadežno i u opasnosti. Oko nas je bilo more, bez ikakvog pogleda na kopno", prisjetila se traumatičnog iskustva i dodala da joj je bilo grozno to što su s njima na jahti bili i Fajedovi zaposleni, među kojima je bilo i bivših vojnika, koji su čuli njeno protivljenje, ali su jednostavno zažmurili na sve. Uspjela je da pobjegne nakon što ga je ugrizla za ruku.

"Bio je to iskonski čin samoobrane kojim sam mu pocijepala kaftan. Jasno mi je rekao svoje namjere, ali ja to nisam htjela da dozvolim ni po koju cijenu", prisetila se.

"On je čudovište"

U septembru 1986. Melisa nije se usudila da javno govori o tim "mračnim, uznemirujućim danima", kako ih je nazvala, a nakon što se 48 sati nije javila svojoj porodici dok je s njim bila u Francuskoj, njen otac je digao uzbunu i održao hitan sastanak s premijerkom Tačer, ali i u Bijeloj kući i sjedištu CIA u Virdžiniji. Čak i sada, gotovo četiri decenije kasnije, Melisa fizički reaguje kad vidi fotografiju Muhameda Al Fajeda.

"On je čudovište. To mi je promijenilo život i uvijek će me pratiti."

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Pokušao da je pridobije ponudom za posao

Melisa je studirala istoriju umetnosti u Londonu, a ubrzo nakon njihovog prvog susreta, Fajed joj je ponudio posao u svojim kancelarijama u Park Lejnu, u centru Londona, koje su se bavile kupovinom antikviteta.

"Mislila sam da bi moglo da bude zabavno", smatrala je tada, iako joj pozicija nije bila u potpunosti jasna.

"Dao mi je nacrte svojih kuća i stanova za koje je htio da kupim namještaj. Nije mi palo na pamet da je imao neke druge motive kojima je htio da mi obezbijedi posao", dodala je Melisa, kojoj je bilo čudno što je obasipa novcem i darovima. "Bio je uvrijeđen kad sam pokušala da ih odbijem pa sam sve stavila u fioku. Na početku radnog dana došao bi do mene u kancelariju, i pitao me imam li pasoš kod sebe. Kada sam mu rekla da imam, odgovorio mi je: "Danas idemo u Pariz."

"Da smo ja ili moj otac mogli ičim da naslutimo da Fajed ima predatorske sklonosti, nikada ne bih počela da radim za njega, a kamoli otišla s njim u Francusku", govori za "Daily Mail".

"Večeras ulaziš u moj krevet"

U Parizu ju je prvo odveo u svoj stan, a zatim u hotel Ritz, gde su imali "poslovnu večeru", kako joj je on to predstavio. "Osjećala sam se još neprijatnije kad je Fajed rezervisao sto u ćošku, kao da smo na dejtu, a ne na poslovnoj večeri. Za vrijeme večere počeo je da mi stavlja ruke pod suknju i na moje noge. Rekao mi je: 'Večeras ulaziš u moj krevet.' Jasno sam mu dala do znanja da neću da spavam s njim, nikad", prisetila se.

Te noći, kao po kazni, u njenoj sobi je isključena struja. "Svijetla su se ugasila kao da mi je to kazna što nisam spavala s njim. Krenula sam da tražim telefon da nazovem roditelje u Londonu, ali jedan od Fajedovih telohranitelja krenuo je da me prati čim sam izašla iz svoje sobe", govori i dodaje da joj je Fajed takođe uzeo diplomatski pasoš, koji je više puta tražila da joj vrati.

"Osjećala sam se kao njegova zarobljenica u stranoj zemlji, bez mogućnosti bjekstva", prokomentarisala je, i opisala kako je sledećeg jutra vidjela jednu Francuskinju, "ne stariju od 15 godina", kako doručkuje u njegovom stanu. "Ona mu je vjerovatno bila rezerva", dodaje Melisa.

Napastvovanje na jahti

Kad joj je Fajed rekao da ide s njim u kabinet njenog oca i obećali da će je sutradan vratiti u London. "Nisam mu vjerovala, ali nisam imala izlaza. Nisam imala drugog izbora nego da pođem s njim", dodaje.

Na jahti je pokušao da spava sa njom na silu, a kada ga je odbila, počeo je da se ljuti i vrijeđa je. "Predaja za mene nije bila opcija, samo sam htjela da odem s broda. Bilo mi je loše, trebalo mi je malo vazduha. Napustila sam sto i otišla na palubu, a Fajed me pratio. Vidjela sam koliko smo se udaljili od kopna. Zaglavila sam se na tom brodu s tim bolesnim, podlim čovjekom koji je imao gotovo isto godina kao moj otac. A on bi ga uništio u sekundi da je znao šta želi da mi uradi. To je bio prvi put da sam osjetila da sam u pravoj opasnosti, tresla sam se. Rekla sam mu da će ga moj otac uhvatiti ako mi nešto uradi. Ako me povrijedi, biće u ozbiljnoj nevolji. Tad je pokušao da omalovaži mog oca, hvaleći se da je moćniji od njega po položaju i bogatstvu. On je zapravo bio kukavica", ispričala je.

A onda ju je čvrsto uhvatio s leđa, stegnuo joj ruke i fizički nasrnuo. "Osjećala sam se kao da pokušava da me siluje kroz odjeću. Istovremeno mi je govorio da legnem na palubu. Sjećam se da sam htjela da zaplačem, ali sam se zaustavila, misleći da bi to Fajedu moglo da se svidi", ispričala je.

Izvor: TAL COHEN / AFP / Profimedia