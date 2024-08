Kija Kockar joj najbolja drugarica, a Dikaprio joj promijenio život: Ko je djevojka koja je ljepotom hipnotisala Holivud

U Srbiji retko ko zna ko je, ali će se i to, po svemu sudeći, uskoro promeniti.

Nema mnogo dama sa ovih prostora koje su uspele "preko bare", odnosno, kako je neki zovu, u "obećanoj zemlji", Americi.

No, Srpkinja rodom iz Bosne, Dajana Gudić, jedna je od retkih sa Balkana kojoj je ovako nešto pošlo za rukom. Iako je nisu toliko znali u Srbiji, ova prelepa mlada dama koja je već prilično poznata u SAD-u, pažnju domaće javnosti je privukla novim ostvarenjem "Impuls" koji se prikazuje i u Srbiji.

Nakon beogradske premijere ne prestaje da se priča o fatalnoj plavuši koja ima jednu od glavnih uloga u filmu.

Inače, ona je u Ameriku otišla sa samo 15 godina. Iako nije želela da napusti rodnu Bosnu i Hercegovinu, njeni su smatrali da joj SAD pruža više šansi za uspeh.

"Trebalo je da moji roditelji zajedno idu u Ameriku, ali su se razveli kada sam imala samo sedam godina. Nakon toga je tata sam otišao kao izbeglica, a nakon godinu dana moji roditelji su odlučili da idem kod tate kad završim osnovnu školu, jer u Americi imam više prilika za uspeh. Otišla sam isključivo zbog školovanja. U međuvremenu je mama dobila ćerku, a ja sestru i bilo mi je jako teško da ih ostavim. Bile smo kao tim, svakodnevno smo bile zajedno i odjednom se sa njima čujem samo na deset minuta jednom nedeljno. To mi je bilo jako teško", ispričala je lepa Dajana koju zbog nove uloge porede sa Megan Foks.

Prvih nekoliko godina u Americi prolila je mnogo suza, bilo joj je jako teško, jer je društvo ismevalo.

"Nisu me odmah prihvatili. Iako su Amerikanci navikli na strance, ja nisam dobro pričala engleski na početku i dešavalo mi se da me ismevaju, da mi se smeje ceo razred. Bili smo tinejdžeri i to mi je nekako danas prihvatljivo da taj uzrast ne prihvata razlike i greške. Bila sam nesrećna prvih nekoliko godina u Americi i bilo mi je jako teško, ali sam u međuvremenu sazrela i očvsrnula", dodala je.

Preseljenje u Los Anđeles, modeling i poznanastvo sa Leonardom Dikaprijem promenilo joj je život.

Posle poziva producenta Tejlor Čin, za ovu lepoticu se dešava veliki obrt u životu. Zahvaljujući njemu započela je glumačku karijeru, a jedna od rola pripala joj je i u filmu Džejmija Foksa "All Star Weekend", u kojoj igraju mnoge holivudske zverke.

"Kad sam imala 23 godine, nakon završetka žurnalistike preselila sam se u Los Anđeles i počela sam da se bavim modelingom. Tu sam upoznala mnoge ljude iz svetskog džet seta. Nakon pet dana življenja u Los Anđelesu upoznala sam Leonarda Dikaprija i preko njega još mnoge poznate ljude koji su mi kasnije pomogli i sa kojima sam radila mnoge projekte. Taj krug poznatih ličnosti u Los Anđelesu je jako mali i kad vide da nisi fan, da ih ne slikaš, prihvate te i postaneš deo njihove grupe", kaže Dajana koja se, pored Dikaprija, druži i sa Evom Longorijom i Šer, a rado posećuje i žurke na koje dolaze Rijana i Bijonse.

Sa druge strane, Dajana nikako ne zapostavlja ni svoje prijatelje iz Srbije, a malo ko zna da su njene dobre drugarice - rijaliti pobednica Kije Kockar, kao i manekenka Ivana Korab, koje su došle na premijeru, kako bi podržale svoju drugaricu.

