ŽAO MI JE ŠTO NIJE USPJELA DA ZADRŽI ONU STVAR U GAĆAMA! Bivša zadrugarka uništila Aleks- Do juče se KLELA u svog momka!

Aleksandra Nikolić je prevarila Dejana Dragojevića s Filipom Carem, a njenu avanturu prokomentarisala je i Sandra Rešić.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Čini se da je ulazak Filipa Cara u Zadrugu pokazao prava lica mnogih, a naročito Aleksandre Nikolić, njegove bivše djevojke, s kojom se poljubio samo sedam dana od ulaska. Iako je tada bila još zauzeta, nije marila, ali je u međuvremenu saznala da je ju je Dejan Dragojević javno ostavio.

O odnosu Aleksandre i Filipa ne prestaje da bruji Bijela kuća, a ni gledaoci, ali svi se pitaju isto - da li je sve dogovor ili su zaista u pitanju emocije? Jedna od onih koja je prokomentarisala novonastalu situaciju i novu prevaru u Zadruzi je Sandra Rešić, učesnica prošle sezone i Dejanova bivša prijateljica.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Povodom tračeva, natpisa i klipova koji kruže društvenim mrežama, da sam ja, Sandra Rešić, zajedno sa Đedovićem, Dejanom ili ne znam kim nagovorila Cara da bude sa Aleksandrom, imam da kažem i prvi put da demantujem takve budalaštine. Prvo, moj jedini razgovor, i to jedan, sa Filipom, bio je da mi konačno ispriča šta se desilo s Milicom i šta planira s Majom kada uđe unutra. Moja sfera ni tada, ni sada, nisu ni Aleksandra ni Dejan ni njihova veza, raskid, niti me to zanima. I kao što ceo svijet zna, to ne komentarišem. A takozvanim fanovima Aleksandre Nikolić (nju izuzimam kao ličnost) mogu samo da poručim sledeće: Jako mi je žao što vaša miljenica nije uspjela da zadrži onu stvar u gaćama i bude vjerna svom momku u koga se klela do juče! S kim će na dalje biti, ona, Car ili bilo ko od njih, niti me zanima niti će me zanimati", poručila je Sandra.