SANDRA REŠIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O ZADRUGARIMA Sve o Markovim devojkama, Matoroj i Maji Marinković: Nešto će uraditi sam

Pjevačica i bivša zadrugarka, Sandra Rešić, tokom boravka u "Zadruzi" važila je za jednog od glavnih komentatora svih aktuelnih tema.

Izvor: Kurir

Ona se sad oglasila i dala svoj sud o dešavanjima koja tresu šestu sezonu najgledanijeg rijalitija.

Šta misliš o takozvanom "kokošinjcu" koji je napravio Marko Marković?

- Generalno u svakoj sezoni smo imali neku vrstu, ja to ne nazivam tako ružno jer mi se ne sviđa, imali smo neku vrstu djevojčica koje su se vrtjele oko momaka, osim ako ti momci ne budu zauzeti i ne uđu odmah u vezu. Čudno mi je od Milice i Ane, od Maje mi nije čudno, Maja flertuje, Maja se zaista zeza. Mada možda joj se dopaducka. Ne vjerujem da Maja hoće nešto ozbiljno, iako bude nešto uradila to će biti iz nekog inata. Milica i Ana su me iznenadile jer su imale ono što sam ja znala i sa Milicom se čula, Anin profil sam gledala da ulazi spremnija nego ikad i da će biti komentatori, da će se njihov glas čuti više, da neće ulaziti u veze i da neće praviti ne znam šta. Od njih mi jeste čudno jer sam mislila da će Milica biti ozbiljnija. Mislim da hoće da pokaže narodu da se zeza, a mislim da joj se jako dopada Marko. Ana je odlijepila, na Ani se vidi da je odlijepila, videla sam i na žurci. Ana je bila jedini čovjek koji skoro nije prisustvovao žurci na kojoj sam pjevala i pokazala sam joj "sram te bilo". Ja da sam bila na njenoj žurci ja bih prisustvovala sve vreme. To sam joj rekla kad sam izlazila, stajala je u ćošku sa Markom, nabila ga je u vrata radija, i tu sam joj rekla: "Tu si, konačno da te vidim na sopstvenoj žurci". Malo me je to iznerviralo. Međutim, Maja me ne iznenađuje, a Ana i Milica tako brzo, nisam očekivala. Neka rade devojke šta hoće, njihov život, njihove stvar, ali opet nisam očekivala. Njihovo ponašanje mi izgleda, pogotovo Anino, kao da ima 15 godina i da se zaljubila prvi put u životu. Miličino flertovanje mi je onako kao da nije pred kamerama i kod kuće pre slobodna.

Izvor: Kurir

Da li misliš, kao što kažu zadrugari, da su sa njim u priči samo jer je Stanijin bivši dečko?

- Ne mislim da su u priči samo jer je Stanijin bivši. Nisam stekla prošle godine utisak da je ni Ani, ni Milici, ni Maji, Stanija neki uzor. Ne mislim da je uopšte zbog toga. On je simpatičan momak oko kojeg će se vrtjeti cijela "Zadruga", ako ne uđe još neki bolji frajer. Za sad mislim da im se dopada, a ako im se ne dopada ili je to neka fora, prodavanje priče, to je onda samo jer su svjesne da će ovo biti jedna od glavnih tema. Tu je i mala Anita, bila mi je simpatična jako, mlada devojka. Pročitala sam životnu priču i negdje sam razgovarala sa još nekim zadrugarima da ako nastavi ovako sa jednog na drugog, biće dežurna prije nego što smo imale dežurne neke prošle godine.

Izvor: Kurir

Kako komentarišeš nove ljubavne drame koje se dešavaju Matoroj?

- Matoroj se dešavaju iste stvari, dokle god bude ulazila u rijaliti dešavaće se iste stvari jer njen mozak je navijen da živi realan život u rijalitiju. Ja njoj dvije godine nisam mogla da dokažem da osim nje i eventualno Miki, to su dva jedina čovjeka koja realno komentarišu, pričaju šta misle i žive realne živote, svi ostali se foliraju, lažu, mažu, petljaju i muljaju. Svi ostali su ili proračunati ili prepametni. Samo njih dvoje žive kako bi živjeli napolju. Mislim da nikad neće naučiti sve ono što joj ja ili njeni prijatelji iz spoljnog sveta govorimo, da stane i uspori. Mislim da neće ništa uraditi jer od tih riba koje su se vrzmale oko nje, Ivana, znam da ima neka Sofija Una, bila je u nekoj priči i ništa mi se nije svidelo. Sa crvenom mi se isto nije svidjelo i kao "Ipak se ljubila sa mnom, pristala je da to nešto bude javno", ništa od toga neće biti do kraja, sve dok ne bude ušao neko kome će se Matora zaista svjideti kao što bi trebalo. Matora će nastaviti da se trudi, da li to bila crvena ili Sofija Una, nastaviće se da se trudi, klasično muvanje i udvaranje. One će da se vozaju na to njeno što ona ništa ne traži od njih i što se ne bi vozale? Mislim da će se desiti iste stvari i nadam se da se neće zaljubiti. Kad bih mogla nešto da joj poručim to je da se ne zaljubljuje i ne pravi budalu od sebe, iz jedne sezone normalna da izađe.

Izvor: Kurir

Mnogo se nagađa ko se sviđa Maji Marinković, šta ti msiliš da li joj je neko zapao za oko ili samo flertuje?

- Ne nagađa se mnogo, ne sviđa joj se niko. Simpatičan joj je Marko i to je to. Ako nešto bude imala sa njim to će biti iz inata nekom tamo, ko god to bude bio, neću da posle bude rekla Sandra ovo ili ono. Maji se apsolutno niko ne sviđa i ako bude imala nešto sa Markom to će biti inat, ali vidjećemo kome.