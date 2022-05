DOŠLA KOD UPRAVNIKA ZATVORA I REKLA DA JE ARKANOVA ĆERKA: Anđela Ražnatović je prije 20 godina bila zaljubljena u NJEGA

Kristijan Golubović prvi put za medije govori o svom odnosu sa Arkanovom ćerkom Anđelom.

Na nedavno održanoj proslavi rođendana Anastasije Ražnatović, veliku pažnju privukao je dolazak Anđele Ražnatović, jedne od devetoro djece Željka Ražantovića Arkana, koji je ubijen 2000. godine.

Arkan je Anđelu dobio 1980. godine, u vezi sa glumicom Ljiljanom Mijatović, a njen dirljiv susret sa polusestrom Anastasijom privukao je veliku pažnju domaćih medija.

Anđela je, inače, završila Bogoslovski fakultet, objavila je i zbirku pjesama, međutim njen ljubavni život posebno intrigira - prije mnogo godina bila je u žiži javnosti zbog emotivne romanse sa Kristijanom Golubovićem.

Kristijan Golubović je sada prvi put javno govori o svom odnosu sa Arkanovom ćerkom Anđelom koja je, kaže, bila ludo zaljubljena u njega. Njihova priča odigrala se davne 2001-2002. godine.

"Dopao sam joj se jako i objašnjavao joj da ne mogu da budem u vezi sa prijateljevom ćerkom nikada, pogotovo što je ona tada imala sina i ćerku. Tada se, generalno, još uvijek nije bila razvela od tog muža, jednog dobrog dečka, Boris se zove. Objasnio sam joj da ne možemo da budemo zajedno iz poštovanja prema njenom ocu - nekada smo bili u lošim odnosima, pa u odličnim... Čovjek mi je čak poklonio 50.000 maraka da odem za Grčku. Ja nikada ne mogu iz tog poštovanja da budem u vezi sa njegovom ćerkom, pogotovo tada, sa ćerkom takvog prijatelja", rekao je Kristijan za Pink i otkrio da je od Anđele dobijao puno pažnje, iako je bio na odsluženju zatvorske kazne u Atini.

"Ona je odlijepila - u jednom danu je poslala iz Beograda u Atinu jednu kocku od nekih 20 kilograma razglednica, a na svakoj je pisalo 'Ja te volim'. Rekao mi je zatvorski poštar: 'Sledeći put kad budem vidio ovu kocku, zovi nju, zaljubljenicu, pa neka ona ovo radi', a šta je problem u Grčkoj - pošto su mnogo švercovali drogu u zatvoru, one LSD listiće, oni su meni na preko 3.000 razglednica odljepljivali svaku markicu posebno, pa utapaju u tečnost, da vide... Napravila je posao od -5 sati meni, stajanja na rešetki paviljona".

Ubrzo je otišla korak dalje, te se uputila direktno u zatvor kod Kristijana, gdje se poslužila svim mogućim i nemogućim sredstvima samo da bi došla do njega.



"Rekao sam joj:'Anđela, budi razumna, molim te. Zbog tvog oca, ljudi koji poznaju i mene i njega, nemoj da dođe do toga da ispadne nešto'. Međutim, ona je došla u Atinu, prešla toliki put i uradila šta je uradila - donijela upravniku zatvora sliku pokojnog Arkana i Badže, sliku od metar, legendarna je, a samo dvije slike takve postoje... I to samo da bi je pustio, jer nije u srodstvu sa mnom, niti je u kartonu. Rekla mu je:'Ja sam Arkanova ćerka', a on se palio na srpske patriote, čak je zvao da dovedem Mladića i Karadžića kod njega u kuću, da ih krije. Šarmirala je upravnika, kupila najbolje kolače, meni svašta donijela u posjetu. Bila je u kožnom mantilu, a ja u odijelu, to je legendarna slika. Htio sam da joj objasnim da od nas leba nema, nema pesrpektive. Tada me je poljubila u obraz, kao Ćeranići u Farmi, na rubu usana, i na slici je ispalo kao da me je poljubila u usta! Svi su tada objavili lažno da se ona udala za mene".

Kristijan tvrdi da sa njom, zapravo, nikada nije bio u vezi.

"Htjela je da bude sa mnom, da joj budem muž, da prihvatim djecu, ali rekao sam: 'Šta ti pada na pamet?! Pametna si djevojka, idi dalje, bio sam dobar s tvojim ocem'. Nikada nismo bili u vezi, ali je ona bila luda za mnom. Sati, mjeseci razgovora na telefonu... Kad joj stigao račun za telefon, zvala me njena majka: 'Sram te bilo! Barem si ti pametan, ona nije normalna, znaš li ti koliki je to novac? Vi niste normalni, ljubav preko žice, opameti se barem ti, stariji si'".

Kristijan se prisjetio i šta je uradio kada ga je jednom prilikom pozvala i rekla da se neko nalazi ispred njene kuće.

"Kada je htjela da vidi da li je meni stalo do nje, ona je meni u zatvoru javila da je njoj neko ispred kuće na drvetu. Poslao sam odmah tamo najjaču ekipu u Beogradu. Dolaze momci, nahvataju jednog dečka bukvalno na drvetu! Ubiju ga od batina, pištolj u usta, škorpion u usta:"Priznaj čiji si, šta radiš!". Zamalo su ga ubili! Inače, dečko je priznao da je njen najbolji školski drug, da ga je ona nagovorila da bi vidjela da li je Kristijanu stalo do nje i da li će on zaista nju da brani. Dečka su iskrivili, ona mu se izvinila što su ovi moji imali tešku ruku".

