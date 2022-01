URAGANKE PROGOVORILE O UDAJI - NAPRAVIĆEMO SVADBU U ISTO VREME! Pričalo se o raspadu grupe, a one imaju VELIKE planove

Seksi devojke iz grupe Hurricane otvoreno su pričale o ljubavnom životu.

Atraktivne devojke iz grupe "Hurricane", Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić, otkrile su da im je velika želja da se u 2022. godini udaju i da naprave zajedničku svadbu.

Iako se nedavno u medijima nagađalo o raspadu grupe, kod njih je sve u najboljem redu i imaju velike zajedničke planove.

"Ivana, Ksenija i ja želimo da se udamo u 2022. godini. Napravićemo svadbu u isto vreme. To bi bio spektakl. Zamislite kako bi izgledale sve te zvanice na jednom mestu. Koliko bismo gostiju imale, mogle bismo lagano da ih sve pozovemo da dođu u Arenu i tu napravimo svadbu i koncert u isto vreme. Ali svi moraju da donesu poklone, posebno koverte. Pored svadbe, želja nam je i koncert u Areni", rekla je Sanja, dok je Ksenija napomula da je već četiri godine u skladnoj vezi sa Nikolom Todorovićem i da nema mesta nagađanju da je u isto vreme bila sa glumcem Pavlom Mensurom.

"Kod mene se ništa nije promenilo, ja sam s istim partnerom Nikolom već četiri godine, od kada sam započela ovaj projekat sa devojkama. Pavla Mensura znam i moji roditelji su dobri s njegovim roditeljima, možda su nas zato i sve vreme povezivali u medijima. Imam dobro mišljenje o njemu, ali između nas ništa nije bilo. Pavle je jedan od najboljih mladih glumaca u Srbiji", poručila je Ksenija, dok Ivana Nikolić ne želi da prizna vezu sa košarkašem Crvene zvezde, Majkom Cirbesom.

"Gde mi je sad momak? Gde mi je taj muškarac? Neka nekad dođe taj muškarac da me podrži kada imam bitan događaj. Sportski sam tip i ranije sam išla na utakmice. Nemam ništa sa Majkom Cirbesom i pobedom Crvene zvezde. Čestitala sam na pobedi i podržala momke. To je to što se tiče priča da smo u vezi Majk i ja", izjavila je šaljivo Ivana.

Sanju Vučić su u poslednje vreme povezivali s fudbalerom Nemanjom Gudeljom, ali ona i dajlje tvrdi da su samo prijatelji.

"Nemanja Gudelj i ja smo bliski, ali nismo u vezi. Komentarišemo jedno drugome slike, lajkujemo se međusobno, ali mi svi iz grupe zajedno volimo porodicu Gudelj. Pre neki dan sam pročitala i da me je smuvao milioner. Kako sad to? Ja sam poslovna žena, ne trebaju mi vile i milioni. Ja sam žena biznismenka i mogu da budem svoj milioner u dinarima", rekla je Sanja i otkrila da devojke međusobno rešavaju ljubavne probleme.

"Mi smo konstantno zajedno, stalno radimo, provodimo vreme jedna sa drugom i naravno da znamo sve o našim ljubavima. Međusobno se podržavamo, dajemo jedna drugoj odlične savete", istakla je, a Ksenja tvrdi da Sanja daje najbolje ljubavne savete.

"Sanja je najstarija među nama, okrutna je i zrela. I njeni savetu uvek upale kod muškaraca. Okrutna je kada me savetuje."

Devojke su istakle i da malo spavaju kako bi stigle da završe sve obaveze.

"Ne stižemo da odomorimo. Tokom jednog vikenda smo vezale da 30 sati ne spavamo. Tada nas uhvati velika nervoza, svašta se dešava, ali o tome nećemo javno (smeh). Šta god da nam daš da u tom trenutku jedemo, sve ćemo pojesti od gladi i nervoze. Sva sreća, nas tri se poznajemo dobro i onda znamo kako jedna drugu da smirimo."