"Prestanite kvočke jedne": Zorica Brunclik pobijesnila na kolege, rat između Viki i Bosanca ne prestaje

Zorica Brunclik nije mogla da sluša raspravu kolega iz žirija.

U najnovijoj emisiji muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, nastup kandidata Stefan Cekić izazvao je veliku pažnju i pravu buru reakcija u studiju. Cekić, čiji je mentor Desingerica, predstavio se numerama "Robinja" i "Njoj bih više vjerovao".

Nakon nastupa uslijedilo je glasanje koje je podelilo članove žirija. Pozitivne glasove dobio je od Viki i Zorice, dok je Bosanac bio protiv. Takav ishod izazvao je burnu reakciju Desingerice, koji nije krio nezadovoljstvo odlukom žirija i oštro je komentarisao situaciju u studiju.

"Imaš jedan problem, gdje god ti se ukaže prilika, zatvaraš na samoglasnicima usta i dobiješ m, bio si jako intonativno klimav, kao da si nepremljen", rekao je Bosanac.

"Ne bih voljela da imamo dvostruke aršine, kada bi po tim kiterijumima komentarisali vaše kandidate", rekla je Viki.

"Ja moje kandidate ne komentarišem, nemoj da si tako male pameti", rekao je Bosanac.

"Ti Bosanac ni ne radiš s kandidatima, nego imaš dva, tri kandidata koja provlačiš kroz cijelo takmičenje", rekla je Viki.

"Nisam ti ja kriv što ti nemaš petlju da udariš na mene, neću više da te slušam", rekao je Bosanac.

Zorica zaurlala u studiju

"Prestanite kvočke jedne. Sine su per si bio, samo da oslabiš malo, jer si se ugojio, ja sam se proveselila lijepo", rekla je Zorica, nakon što je počela da urla.

"Ja sam navikao da civili i sitne duše to rade, meni to daje gorivo, a treba i njemu da daje, na kraju će publika glasati, vidi publika da li je neko sujetan, ljubomoran ili nije", rekao je Desingerica.