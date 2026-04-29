Scena za Evroviziju 2026 izgleda brutalno, isplivali prvi kadrovi: Beč se prema za spektakl, prodato 95.000 ulaznica

Veličanstvena scena za predstojeću, jubilarnu 70. Evroviziju u Beču je gotovo spremna da ugosti sve predstavnike zemalja učesnica.

Na zvaničnom sajtu Eurosonga na Instagramu osvanuli su prvi kadrovi kako će izgledati scena, kao i prateći svetlosni efekti:

Obožavaoci iz više od 70 zemalja putuju u Beč

Dok slavi svoju 70. godišnjicu, Pjesma Evrovizije još jednom potvrđuje da muzika ne poznaje granice, jer se fanovi iz cijelog svijeta spremaju da otputuju u Beč na "platinasto izdanje" najvećeg muzičkog događaja uživo na svijetu.

Evropska radiodifuzna unija i ORF, otkrivaju da je 95.000 ulaznica rasprodato među fanovima iz 75 zemalja i teritorija širom svijeta, što dodatno potvrđuje globalnu popularnost ovog takmičenja. Beč 2026. godine ugostiće najveći broj gledalaca uživo na Pesma Evrovizije u poslednjih nekoliko godina