AmiG show - Amidžić otkrio dugo čuvanu tajnu, a ona gađala Danijela Alibabića flašom (Video)

Decenija od smrti glumca Marinka Madžgalja biće obilježena sjutra 26. marta, a tim povodom voditelj Ognjen Amidžić izdao je pjesmu u znak sjećanja na prijatelja,ali i posvetio emisiju u kojoj je otkrio brojne zanimljivosti

Voditelj Ognjen Amidžić je poslednju emisiju posvetio svom prijatelju Marinku Madžalju koji nas je napustio prije deset godina.

U njegovu čast je objavio pjesmu u kojoj se, pomoću savremene tehnologije, čuje njegov glas.

- Već prekosjutra je dan kada nas je napustio Marinko Madžgalj, pre 10 godina. On nas je napustio u ovomzemaljskom obliku prije 10 godina, prije 10 godina je izašla poslednja pjesma "Flamingosa". Ova večerašnja emisija je moja želja, da se posveti Marinku - rekao je Ognjen, ali i podijelio da su svima omiljenu pjesmu Flamingosa - "Ludi letnji ples", poslali na Beoviziju iz jednog razloga.

"Mi se prijavili da bi smo iz grin ruma mahali mamama", rekao je Amidžić, nakon čega se stilistkinja Ivana Rabrenović, koja je godinama sarađivala sa Flamingosima, prisjetila trenutka kada je izbio haos oko glasova.

"Ja sam Danijela gađala flašom u glavu", rekla je ona, na šta je Amidžić upitao: "Alibabića?".

"Da, flašom. Možda je zato i izbio haos".

Marinko Madžgalj preminuo je 2016. godine, nakon borbe sa teškom bolešću.