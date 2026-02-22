Evo šta kažu kladionice kome se smiješi pobjeda na PZE: Pred početak takmičenja jedna pjesma se izdvojila

Tenzija pred prvo polufinalno veče "Pjesme za Evroviziju", koje će se održati 24. februara, uveliko raste, a već se komentariše ko će da bude pobjednik.
Početkom februara objavljena je lista takmičara za PZE 2026, koji će svoje pjesme predstaviti u dvije polufinalne večeri, a korisnici društvenih mrežama su ovoga puta suroviji nego inače i uveliko komentarišu kvote.
Prema trenutnoj situaciji na kladionicama najveću šansu za pobedu ima Zejna, Harem Girls, pa potom Zona...
Kvote za pobednika#PZE26pic.twitter.com/pVZSJrmFTI— Petar | (@escpetar)February 22, 2026