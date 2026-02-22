Evo šta kažu kladionice kome se smiješi pobjeda na PZE: Pred početak takmičenja jedna pjesma se izdvojila

Tenzija pred prvo polufinalno veče "Pjesme za Evroviziju", koje će se održati 24. februara, uveliko raste, a već se komentariše ko će da bude pobjednik.

Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson

Početkom februara objavljena je lista takmičara za PZE 2026, koji će svoje pjesme predstaviti u dvije polufinalne večeri, a korisnici društvenih mrežama su ovoga puta suroviji nego inače i uveliko komentarišu kvote.

Prema trenutnoj situaciji na kladionicama najveću šansu za pobedu ima Zejna, Harem Girls, pa potom Zona...