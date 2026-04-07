30 godina nakon tragične smrti izvinjavaju mu se na Tiktoku: "Jeziv" glas ga proslavio, a najveći hit ga koštao života

Tiny Tim, pravim imenom Herbert Khaury, rođen je na današnji dan 12. aprila 1932. godine i ostao je upamćen kao jedna od najneobičnijih i najprepoznatljivijih figura svjetske muzičke scene šezdesetih godina.
Američki pjevač, svirač ukulelea i strastveni istraživač stare popularne muzike proslavio se 1968. godine hitom Tiptoe Through the Tulips, koji je, zahvaljujući njegovom specifičnom falsetu i ekscentričnom nastupu, postao simbol jedne ere.
Tiny Tim - Tiptoe Through the Tulipshttps://t.co/f0zSgdotwTvia@YouTubeSPRING HAS SPRUNG SO LETS ALL TIPTOE THRU THE TULIPS AND DANCE IN THE DAFFODILS. ( my sensitive side)— The American Storm (@BigJoeBastardi)March 28, 2026
Sa dugom kosom, neobičnim stilom i glasom koji je lako prelazio iz visokog falseta u duboki bariton, Tiny Tim bio je više od muzičara – bio je fenomen kontrakulture. Iako su ga mnogi pamtili po neobičnom imidžu, iza toga se krilo duboko poznavanje američke muzičke istorije, posebno pjesama s kraja 19. i početka 20. vijeka, koje je s posebnom strašću vraćao u život pred novom publikom.
Ženio se sa devojkama koje su mu bile fanovi
Vodio je jednako neobičan privatni život kao i karijeru po kojoj je postao poznat Tiny Tim. Njegova ljubavna priča dospjela je u centar pažnje javnosti 1969. godine, kada se sa 37 godina oženio tada 17-godišnjom obožavateljkom Viktorijom Badindžer, poznatijom kao Miss Vicki, i to u direktnom televizijskom prenosu koji je pratilo oko 40–45 miliona ljudi.
Brak, koji je započeo kao senzacija, potrajao je osam godina i bio je obilježen brojnim usponima i padovima.
Tokom života ženio se tri puta, a zanimljivo je da su njegove partnerke često bile upravo njegovi fanovi. Njegova posljednja supruga, Suzan Gardner, pratila je njegov rad još od djetinjstva, a uz njega je ostala do samog kraja, dodatno oslikavajući koliko su se njegov javni imidž i privatni život neobično preplitali.
Tragična priča o poslednjem, kobnom nastupu
Tiny Tim je posljednje dane svog života proveo u teškom zdravstvenom stanju. Dan nakon Dana zahvalnosti, 28. novembra 1996. godine, prema riječima njegovog menadžera Gila Morsea, bio je u "jakim bolovima" i veći dio dana proveo je u bolnici. U tom periodu već je prestao da uzima prepisanu terapiju.
Kada ga je supruga Su pitala zašto, odgovorio je: "Kakve to veze ima? Jednog dana ionako neće biti važno."
30 godina nakon tragične smrti izvinjavaju mu se na Tiktoku: "Jeziv" glas ga proslavio, a najveći hit ga koštao života
Ipak, samo dva dana kasnije, Tiny Tim insistirao je da nastupi na humanitarnoj večeri "An Evening Under The Stars" u Mineapolisu, iako su ga bliski ljudi molili da odustane. "Moram to da uradim", rekao je. "Ako bih bio plaćen, mogao bih da odbijem. Ovako – ne želim da pomisle da ne dolazim zato što nisam plaćen."
Istog popodneva ostavio je i posljednju zabilježenu poruku na telefonskoj sekretarici prijatelja, čestitajući mu rođenje ćerke. Ubrzo potom, na putu ka događaju, njegovo stanje se naglo pogoršalo: bio je dezorijentisan, noge su mu bile otečene, a jedva je uspijevao da hoda bez pomoći.
Iako iscrpljen, izašao je na scenu pred gotovo praznom salom i, kao i uvijek, pjevao sa potpunom posvećenošću. Tokom izvođenja pjesme "When I Grow Too Old To Dream", supruga je kasnije svjedočila da ju je gledao s posebnom emocijom, kao da je bio svjestan trenutka.
Nakon nekoliko pjesama, posljednji put je skupio snagu za svoj prepoznatljivi falset i započeo svoj najveći hit Tiptoe Through the Tulips. Međutim, poslije samo nekoliko taktova, iznenada je prekinuo pjesmu, promrmljao "Bog vas blagoslovio" i zateturao se od mikrofona.
"Jesi li dobro?", upitala ga je Su dok ga je pridržavala.
"Ne", tiho je odgovorio. "Nisam."
U sljedećem trenutku Tiny Tim srušio se u njenom naručju, a zatim pao na pod pred zaprepašćenom publikom. Ljekari iz publike odmah su pokušali reanimaciju, ali bez uspjeha. Hitno je prevezen u bolnicu, gdje su ljekari punih 45 minuta pokušavali da ga vrate u život.
@ramm4ever_backupThe last tiptoe through the tulips#music#musicedit#tinytim♬ original sound - ramm4ever_backup
Tiny Tim preminuo je iste večeri, 30. novembra 1996. godine u 64. godini života, nakon što je kolabirao na sceni izvodeći pjesmu koja ga je proslavila i zauvijek obilježila njegovu karijeru.
@thevoidholeDisturbing footage shows Tiny Tim collapsing during a live stage appearance in 1996, falling from the stage as cameras continued to roll. Despite clear medical warnings not to perform again, Tiny Tim continued appearing at live events, driven by his devotion to entertaining audiences. He then suffered a fatal heart attack while performing tip toe through the tulips.#TinyTim#TiptoeThroughTheTulips#OnStageDeath#DisturbingFootage#TheVoidHole♬ original sound - The Void Hole
Zašto na Tiktoku masovno pišu "izvini Tim" u komentarima?
Nakon toliko godina, nove generacije su na mrežama ponovo oživjele njegovu pjesmu Tiptoe Through the Tulips, ali je nazivaju jezivom i sablasnom. Čak je pokrenut i TikTok trend u kojem korisnici ispod svakog videa Tiny Tim u kojem pjeva, u komentarima pišu "izvini Tim".
Navodno, korisnici tvrde da ova pjesma nosi prokletstvo, pa ukoliko je čujete, makar i na trenutak, morate to napisati u komentarima.
@fearcast01Do you know the story of Tiptoe ?#horror#scary#creepy#terrifying#tiptoe♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound