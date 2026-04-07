30 godina nakon tragične smrti izvinjavaju mu se na Tiktoku: "Jeziv" glas ga proslavio, a najveći hit ga koštao života

Tiny Tim, pravim imenom Herbert Khaury, rođen je na današnji dan 12. aprila 1932. godine i ostao je upamćen kao jedna od najneobičnijih i najprepoznatljivijih figura svjetske muzičke scene šezdesetih godina.

Američki pjevač, svirač ukulelea i strastveni istraživač stare popularne muzike proslavio se 1968. godine hitom Tiptoe Through the Tulips, koji je, zahvaljujući njegovom specifičnom falsetu i ekscentričnom nastupu, postao simbol jedne ere.

Sa dugom kosom, neobičnim stilom i glasom koji je lako prelazio iz visokog falseta u duboki bariton, Tiny Tim bio je više od muzičara – bio je fenomen kontrakulture. Iako su ga mnogi pamtili po neobičnom imidžu, iza toga se krilo duboko poznavanje američke muzičke istorije, posebno pjesama s kraja 19. i početka 20. vijeka, koje je s posebnom strašću vraćao u život pred novom publikom.

Ženio se sa devojkama koje su mu bile fanovi

Vodio je jednako neobičan privatni život kao i karijeru po kojoj je postao poznat Tiny Tim. Njegova ljubavna priča dospjela je u centar pažnje javnosti 1969. godine, kada se sa 37 godina oženio tada 17-godišnjom obožavateljkom Viktorijom Badindžer, poznatijom kao Miss Vicki, i to u direktnom televizijskom prenosu koji je pratilo oko 40–45 miliona ljudi.

Brak, koji je započeo kao senzacija, potrajao je osam godina i bio je obilježen brojnim usponima i padovima.

Tokom života ženio se tri puta, a zanimljivo je da su njegove partnerke često bile upravo njegovi fanovi. Njegova posljednja supruga, Suzan Gardner, pratila je njegov rad još od djetinjstva, a uz njega je ostala do samog kraja, dodatno oslikavajući koliko su se njegov javni imidž i privatni život neobično preplitali.

Tragična priča o poslednjem, kobnom nastupu

Tiny Tim je posljednje dane svog života proveo u teškom zdravstvenom stanju. Dan nakon Dana zahvalnosti, 28. novembra 1996. godine, prema riječima njegovog menadžera Gila Morsea, bio je u "jakim bolovima" i veći dio dana proveo je u bolnici. U tom periodu već je prestao da uzima prepisanu terapiju.

Kada ga je supruga Su pitala zašto, odgovorio je: "Kakve to veze ima? Jednog dana ionako neće biti važno."

Ipak, samo dva dana kasnije, Tiny Tim insistirao je da nastupi na humanitarnoj večeri "An Evening Under The Stars" u Mineapolisu, iako su ga bliski ljudi molili da odustane. "Moram to da uradim", rekao je. "Ako bih bio plaćen, mogao bih da odbijem. Ovako – ne želim da pomisle da ne dolazim zato što nisam plaćen."

Istog popodneva ostavio je i posljednju zabilježenu poruku na telefonskoj sekretarici prijatelja, čestitajući mu rođenje ćerke. Ubrzo potom, na putu ka događaju, njegovo stanje se naglo pogoršalo: bio je dezorijentisan, noge su mu bile otečene, a jedva je uspijevao da hoda bez pomoći.

Iako iscrpljen, izašao je na scenu pred gotovo praznom salom i, kao i uvijek, pjevao sa potpunom posvećenošću. Tokom izvođenja pjesme "When I Grow Too Old To Dream", supruga je kasnije svjedočila da ju je gledao s posebnom emocijom, kao da je bio svjestan trenutka.

Nakon nekoliko pjesama, posljednji put je skupio snagu za svoj prepoznatljivi falset i započeo svoj najveći hit Tiptoe Through the Tulips. Međutim, poslije samo nekoliko taktova, iznenada je prekinuo pjesmu, promrmljao "Bog vas blagoslovio" i zateturao se od mikrofona.

"Jesi li dobro?", upitala ga je Su dok ga je pridržavala.

"Ne", tiho je odgovorio. "Nisam."

U sljedećem trenutku Tiny Tim srušio se u njenom naručju, a zatim pao na pod pred zaprepašćenom publikom. Ljekari iz publike odmah su pokušali reanimaciju, ali bez uspjeha. Hitno je prevezen u bolnicu, gdje su ljekari punih 45 minuta pokušavali da ga vrate u život.

Tiny Tim preminuo je iste večeri, 30. novembra 1996. godine u 64. godini života, nakon što je kolabirao na sceni izvodeći pjesmu koja ga je proslavila i zauvijek obilježila njegovu karijeru.

Zašto na Tiktoku masovno pišu "izvini Tim" u komentarima?

Nakon toliko godina, nove generacije su na mrežama ponovo oživjele njegovu pjesmu Tiptoe Through the Tulips, ali je nazivaju jezivom i sablasnom. Čak je pokrenut i TikTok trend u kojem korisnici ispod svakog videa Tiny Tim u kojem pjeva, u komentarima pišu "izvini Tim".

Navodno, korisnici tvrde da ova pjesma nosi prokletstvo, pa ukoliko je čujete, makar i na trenutak, morate to napisati u komentarima.