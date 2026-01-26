Vaterpolista je opčinio suprotan pol, te ne čudi što su njegovi snimci preplavili društvene mreže.
Srbija je sinoć proslavila novu vaterpolo pobjedu – reprezentacija Srbije osvojila je Evropsko prvenstvo, savladavši Mađarsku 10:7 u spektakularnom finalu pred domaćom publikom.
Gori TikTok zbog Vasilija Martinovića: Djevojke lude za najmlađim vaterpolistom, preko noći postao #1 frajer
Jedan od onih koji se posebno izdvojio u timu bio je i najmlađi član reprezentacije, Vasilije Martinović koji je, slobodno možemo reći, za kratko vrijeme postao prava zvijezda društvenih mreža.Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES
Komentari poput: "Ju, ju, ko je ova lutkica", "Zbog njega ću da gledam vaterpolo", samo su djelić onoga što se moglo pročitati.
Pogledajte još njegovih fotografija:
Gori TikTok zbog Vasilija Martinovića: Djevojke lude za najmlađim vaterpolistom, preko noći postao #1 frajer
Sa svega 23 godine, Martinović je briljirao tokom cijelog šampionata i osvojio srca navijača, ali i simpatije publike, potvrdivši da se talent i harizma često idu ruku pod ruku.
Dovoljno je da zavirite u komentare ispod njegovih objava te da vidite gomilu srca i "zaljubljenih" emodžija koje mu ostavljaju djevojke, da vam bude jasno da je u vaterpolo reprezentaciji Vasilije taj koji je ovog puta odnio titulu pravog srcelomca.
Na tikToku njegovo ime je prvo u pretrazi, naročito snimci na kojima je u kupaćem, a kakve komentare ostavljaju djevojke, pogledajte u nastavku:
Gori TikTok zbog Vasilija Martinovića: Djevojke lude za najmlađim vaterpolistom, preko noći postao #1 frajer