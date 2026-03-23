Trik sa TikTok-a za kojim je svijet poludio: Evo kako vam mladi luk izraste za nekoliko dana u čaši sa vodom

Jednostavan trik za uzgoj mladog luka u čaši sa vodom osvaja TikTok – saznajte kako da za nekoliko dana dobijete novi luk bez zemlje i truda.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Mladi luk može ponovo da izraste u čaši sa vodom za nekoliko dana.

Potrebno je samo sačuvati donji dio sa korijenom.

Zeleni listovi su jestivi i često se nepotrebno bacaju.

Sve više ljudi okreće se jednostavnim trikovima za uzgoj hrane kod kuće, a jedan od najpopularnijih posljednjih dana je ponovni uzgoj mladog luka – i to u običnoj čaši s vodom. Ovaj metod je praktičan, brz i ne zahtijeva ni dvorište, ni saksiju, pa ga lako možete isprobati čak i u malom stanu. Uz to, sada je sezona mladog luka, pa je pravi trenutak da probate ovaj trik.

Kako da ponovo uzgojite mladi luk

Postupak je veoma jednostavan. Kada kupite mladi luk i krenete da ga sečete, nemojte baciti donji dio sa korijenom. Dovoljno je da ostavite nekoliko centimetara bijelog dijela – upravo taj dio će ponovo pustiti nove listove.

Donji deo luka sa korijenom stavite u čašu sa malo vode, tako da koren bude potopljen, a ostatak ostane iznad vode. Ako je potrebno, možete ga fiksirati (na primjer gumicom ili osloncem) kako bi stajao uspravno.

Već nakon nekoliko dana primijetićete kako izrasta novi, zeleni dio. Kada dovoljno poraste, možete ga koristiti u ishrani, a ostatak ponovo vratiti u vodu i nastaviti proces.

Ako želite dugotrajniji uzgoj, mladi luk možete kasnije presaditi u zemlju, ali i u vodi će uspijevati neko vrijeme.

Nemojte bacati zeleni dio

Zeleni listovi mladog luka često završe u kanti, iako su vrlo ukusni i korisni u kuhinji. Imaju blag, svjež ukus koji podsjeća na kombinaciju mladog luka i vlasca, pa se lako uklapaju u razna jela.

Možete ih dodati u salate, jaja, supe, sendviče ili kao završni dodatak jelima – daju aromu i svježinu bez prejakog ukusa.