Stanija Dobrojević ušla u Elitu: Asmin se skamenio za stolom, a evo kako su reagovali ostali ukućani (Video)

Asmin se skamenio kada je vidio Staniju Dobrojević na vratima Bijele kuće, a Majinu reakciju svi komentarišu

Stanija Dobrojević ušla je u Elitu 9. Ona je u Bijelu kuću ušetala dok je u pozadini bila puštena pjesma Maje Berović "Laju kuje", a kamere su zabilježile face zadrugara, pogotovo njenog bivšeg dečka Asmina Durdžića.

Čim su vidjeli Staniju, ukućani su počeli da vrište. Maja Marinković se sve vrijeme smijala dok su svi gledali njenu reakciju. Na ulaznim vratima ju je dočekao Lepi Mića.

Svi su se iznenadili kada joj je Maja Marinković pritrčala u zagrljaj.

Iako je rekla da joj je zasmetao prisni odnos drugarice sa njenim bivšim vjerenikom, Asminom Durdžićem, Stanija je riješila da pred ukućanima brani njihovo prijateljstvo.

- Dobro veče, Elito. Stanija Dobrojević, znamo se. Mnogo ljudi nas gleda u ovom trenutku, ne znam šta očekuju od mene, ali hvala na ovolikoj pažnji. Došla sam sa motivom i ciljem, imam priču koja traje tri godine i krajnje je vrijeme da se to završi. Ostala sam nedorečena, tu sam da me pitaju, a kad se završi, da me nikad ne pitaju. Što se tiče mog bivšeg, krenula sam dalje, nema potrebe da mi se obraća i razgovori ne dolaze u obzir. Takođe, što se tiče njegove bivše, mislim da nemamo više dodirne tačke, ali tu sam da to riješimo. Treću godinu se uključila i naša Makica, pa ćemo i to da komentarišemo. Svako može normalno da mi priđe, ušla sam za sebe i da odradim svoj dio priče - poručila je ona.

Aneli Ahmić je sve vrijeme sjedjela na garnituri i nije htjela da pokazuje ikakvu reakciju na ulazak svoje ljute suparnice.