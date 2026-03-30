Stanija otkrila do kada ostaje u "Eliti", pa pomenula Asmina i Maju: "Bože, čime sam zaslužila ovoliku pažnju?"

Poznata starleta najavila je svoj ulazak u Elitu i dotakla se pojedinih takmičara.

Stanija Dobrojević večeras ulazi u Elitu 9. Samo nekoliko sati prije ulaska u rijaliti, ona je govorila o tome šta javnost može da očekuje od nje.

Stanija ne krije da ima tremu zbog suočavanja sa bivšim vjerenikom Asminom Durdžićem.

"Imam jako veliki pritisak, tenziju i tremu. Treba o svemu razmišljati... Toliko ljudi čekaju moj ulazak, da sam pomislila: 'Bože, čime sam zaslužila ovoliku pažnju?'. Imam različitu vrstu publike, od rijalitija do djevojaka koje vole moj brend, ali ne prate rijaliti. Baš je sve izmiješano, ali uvijek ostajem autentična i dosledna sebi. Ovo je moj put, moja priča i idem da stavim tačku na sve to", rekla je Stanija koja nam je otkrila da se ne bori sa pobjedu.

"U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili dio programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobjedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmijeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati."

Ona se dotakla i honorara.

"Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htjela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam", rekla je Stanija koja se potom osvrnula na svoj odnos sa Asminom.

"U Majami je došao kao slobodan momak, nasjela sam a priču, vjerio me posle mjesec dana. U trenutku mog gubitka saznajem za ženu i dijete. Išla sam sa njom da se suočim, on se borio napolju i dala sam mu drugu šansu. Dvije godine smo proveli zajedno, da bi on odabrao rijaliti i druge žene. To je gotova priča."

Na pitanje da li će joj biti teško da gleda prisan odnos bivšeg momka i prijateljice Maje Marinković.

"Neće mi biti teško da gledam Asmina i Maju jer ih sve vrijeme gledam preko Tv-a. Znaju se činjenice i ko je ko. Svi se unutra žestoko svađaju, ja ću se truditi da budem svoja i da to izbjegavam. Zna se moj karakter i kakva sam kada odem u crveno."

O Ivani Šopić

Stanija se dotakla i sukoba sa voditeljkom programa, Ivanom Šopić.

"Nismo se čule, ja sam veliki profesionalac i odreagovala sam samo zato što je ona voditeljka, a ne rijaliti učesnik. Ona je pokazala da je sve, samo ne voditeljka. Moglo je to da se riješi drugačije, ali ja nisam htjela da budem tužibaba. Može slobodno u Eliti da me ispituje i da vježba na meni da bude voditeljka", kroz smijeh je poručila.

