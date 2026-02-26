Sestra Ane Ivanović, bivša zadrugarka i slavni influenser: Ko nastupa u 2. polufinalu PZE, pogledajte snimke sa probe

Drugo polufinale "Pesme za Evroviziju" održava se danas, 26. februara, nakon čega će se birati sedam finalista koji će okušati svoju sreću u finalnom krugu u subotu, 28. februara, u 21h.

Izvor: instagram printscreen/Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Nakon prošlog polufinala 24. februara dobili smo prvih sedam finalista, a sada je pred nama još jedno veče na kom će se izabrati sledeća sedmorka koja će takođe okušati sreću u finalu PZE, u subotu, 28. februara.

Podsjetimo, u naredni krug takmičenja prošli su:

Lores - "Unseen"

Zejna - "Jugoslavija"

Saška Yanx - "Srušio si sve"

Ana Mašulović - "Zavoli me"

Kosmos trip - "Sve je u redu"

Mirna Radulović - "Omaja"

Iva Grujin - "Otkrivam sebe"

Večeras, od 21h publici će se predstaviti neka nova, ali i stara lica, kao i takmičari koje znamo iz drugih sfera.

U nastavku pogledajte redosled nastupa i snimke sa generalne probe:

1. Aleksandar - Sudbina

Aleksandar Radojević proslavio se učešćem u "Zvezdama Granda", a sada će sreću okušati na "Pesmi za Evroviziju" numerom "Sudbina" koja govori o izlasku iz toksičnog odnosa, bilo da je partnerski ili prijateljski.

2. Milica Burazer - Svima vama treba mama

Milica Burazer privukla je mnogo pažnje pjesmom sa neobičnim nazivom - "Svima vama treba mama", ali i činjenicom da joj je Ana Ivanović bliska rođaka.

Njih dve povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama, te je jasno da su vrlo bliske, iako je Ana dugo živjela u inostranstvu.

Šira javnost upoznala ju je kroz glumačka ostvarenja u kojima je igrala kao što su „Igra sudbine”, „Klan”, „Kljun”, „Vojna akademija”, kao i serija „Mala supruga” i drugim.

3. Sanja Aleksić - Ko me proba

Sanja Aleksić još jedna je takmičarka koja se široj javnosti najprije predstavila u jednom popularnom takmičenju za mlade talente, a mentorka joj je bila Nataša Bekvalac.

4. LU – KA - Veruj

Luka Živković predstavlja se pjesmom "Veruj" za koju je muziku radila jedna od favorita sa prošlogodišnje PZE, Tamara Popović Tam. Njemu su pored pjevanja velika ljubav ples i scenski nastup, te redovno nastupa u jednom beogradskom klubu koji je poznat po kabaretskim tačkama.

5. Jack Lupino - Adrenalin

Budvanska grupa "Jack Lupino" okušaće svoju sreću na PZE, a frontmen Nebojša Ćulafić naglašava da odlazak u Srbiju ne vidi kao sudbinsku promjenu, već kao prirodan razvojni put, budući da je Beograd regionalni muzički centar koji nudi šire tržište.

6. Zona - Čairi

Mlada pjevačica Tijana Trivić, poznatija kao Zona važi za jednog od favorita na drugoj polufinalnoj večeri PZE, a kao i njena koleginica sa prve večeri, Lores, i ona je učestvovala u jednom popularnom muzičkom takmičenju u kom joj je mentor bio Relja Popović, a potom je sarađivala i sa Natašom Bekvalac i Sekom Aleksić.

7. Brat Pelin - Fräulein

Poznati užički influenser Stefan Papić poznatiji kao Brat Pelin, odlučio je da ove godine zakorači na muzičku scenu, a pjesmu na njemačkom je snimio jer se prošle godine našao u Austriji upravo u vrijeme Evrovizije. Tada je rekao da će se prijaviti na PZE ako Austrija pobijedi, a ostalo je istorija.

8. Geminni - Metar sreće

Brat i sestra Nataša i Nemanja Erić iz Majdampeka koji nastupaju pod imenom "Geminni", ove godine na 2. polufinalu PZE izvode numeru “Metar sreće”.

Iako numeru nisu pisali s idejom da je prijave na festival, ovu manifestaciju su prepoznali kao kvalitetnu platformu da predstave svoj autorski rad i publici pokažu šta za njih znači “metar sreće”.

9. Avgust - Jabuka

Milan Trivić, poznatiji kao Avgust izvešće numeru "Jabuka". Do sada je izdao dva singla: "Eskapada" i "Gotika".

10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom

Dreg kraljice okušaće sreću zajedno sa Ivanom Krunić koja je svojevremeno učestvovala u rijalitiju "Zadruga", a prije toga je bila poznata i po grupi "Luna" u kojoj je bila nakon što ju je napustila Maja Marković.

11. Aleksandra Sekulić - Kule

Aleksandra Sekulić napravila je pometnju još prije samog takmičenja kada je istakla da nisu svi učesnici imali ravnopravan tretman od strane RTS-a, i to samo jer nije imala ventilator. No, sudeći po snimku sa probe, Aleksandra je dobila potrebne rekvizite.

12. LAVINA - Kraj mene

Niški bend često porede sa evrovizijskim pobjednicima "Maneskin", a večeras se predstavljaju vatrenim nastupom i žestokim zvukom.