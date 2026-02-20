Krimi serija od 7 sezona je toliko dobra da je pokrenula franšize: Nastala po hit romanu, i idealna je za vikend bindž

Ukoliko tražite odličnu krimi seriju sa elementima trilera, "Bosch" je idealna za vikend bindžovanje.

Izvor: pritnscreen/youtube/Prime Video

Već sedam godina, serija "Bosch", nastala po romanima Majkla Konelija, jedan je od najgledanijih kriminalističkih naslova na platformi Prime Video. Priča prati inspektora za ubistva Harija Boša, izuzetno talentovanog, ali i problematičnog, čiji profesionalni instinkt oblikuju lične traume iz prošlosti.

Bosch - Launch Trailer Izvor: YouTube

Uspijeh serije doveo je do stvaranja čitave televizijske franšize, uključujući nastavke poput "Bosch: Legacy i Ballard", koji nastavlja priču tamo gdje je original stao. S obzirom na to da Koneli i dalje piše nove romane, očekuje se da će se ovaj kriminalistički univerzum širiti na još novih naslova.

Interesantno je da je pisac Majkl Koneli 2025. godine u svoj književni svijet uveo novog lika — detektiva Stilvela, što otvara mogućnost za još jedan televizijski spin-of.

Izvor: pritnscreen/youtube/Amazon Prime Video UK & IE

Roman pod nazivom "Ironwood" biće objavljen 2026. godine, a kasnije iste godine očekuje se i 26. knjiga o Hariju Bošu.

O čemu se radi u "Bosch-u" po sezonama?