Špijunski triler iz 2022. zahvaljujući preporukama gledalaca postao hit u 2026: Serija od 5 sezona ima savršene ocjene

Serija "Slow Horses" neočekivano je postala hit ove godine, a pozitivne kritike samo se ređaju.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Poslednjih godina platfrome su preplavljene špijunskim naslovima, počev od napetog trilera "The Day of the Jackal", preko intrigantne "Black Doves", pa do fantastične serije "The Night Manager".

Ipak, među svim tim naslovima jedna serija se tek sad posebno istakla, i reč je o naslovu starom četiri godine "Slow Horses".

Pogledajte trejler:

Slow Horses, trejler Izvor: YouTube

Dobra gluma, odlična priča i zapleti doprineli su da se ovo ostvarenje od pet sezona ponovo nađe na tronu omiljenih.

O čemu se radi u "Slow Horses"?

Serija "Slow Horses" pojavila se 2022, ali je tek nedavno dobila slavu koju je trebalo da ima još pre četiri godine. Za njenu novu popularnost najzaslužnije su upravo ocene i preporuke gledalaca. Serija je snimljena po romanima Mika Herona i prati mladog agenta Rivera Kartvajta (Džek Louden), koji zbog velike greške tokom obuke završava u Slau Hausu — odeljenju MI5 namenjenom "otpisanim" agentima.

Izvor: Youtube printscreen / Apple TV

Taj neobični tim vodi zapušten, cinični, ali briljantni Džekson Lamb (Geri Oldman), čovek koji deluje nezainteresovano za sve oko sebe. Iako agenti nisu vrhunski profesionalci, njihove mane, sukobi i međusobni odnosi čine priču posebno zanimljivom.

Izvor: Youtube printscreen / Apple TV

River s njima postepeno stvara neku vrstu porodice, dok istovremeno rade pod hladnom i proračunatom šeficom MI5, Dajanom Tavener (Kristin Skot Tomas). Svaka sezona donosi novi slučaj kroz koji pokušavaju da dokažu da još uvek vrede kao operativci.

Zašto treba dati šansu "Slow Horses"?

Seriju izdvaja napeta radnja puna obrta, akcije i neizvesnosti — niko nije potpuno bezbedan, pa su gubici i šokantni trenuci deo priče. Uz to, gluma je na izuzetnom nivou: Oldman dominira kao Lamb, Louden uverljivo donosi Riverovu frustraciju i nespretnost, a zapaženu ulogu ima i Džonotan Prajs kao njegov deda, bivši špijun.