Jedina serija sa ocjenom 10, a zamalo nije snimljena: Otkrivena tajna kultnog ostvarenja "Breaking bad"

Kultna serija zamalo nije snimljena, a Voltera Vajta zamalo nije igao Brajan Krenston.

"Breaking bad" je kultna kriminalistička drama o Volteru Vajtu, srednjoškolskom profesoru hemije koji, nakon dijagnoze neizlječivog raka pluća, počinje da proizvodi i prodaje metamfetamin kako bi finansijski obezbijedio porodicu.

Vajt se, uz pomoć bivšeg učenika Džesija Pinkmana, transformiše od porodičnog čovjeka u nemilosrdnog narkobosa, a gledaoci su svaku epizodu pratili bez daha, pogotovo onu iz pete sezone, "Ozimandias", koja je jedina epizoda u istoriji televizije koja ima ocjenu 10/10 na IMDb-u.

Ipak, da li znate da serija zamalo nije snimljena?

Vins Giligan, kreator serije, došao je na ideju za Breaking bad tokom opuštenog razgovora s prijateljem o teškoj situaciji televizijskih scenarista.

"Mogli bismo početi da proizvodimo metamfetamin u kamperu“, našalili su se. Ta šala pretvorila se u premisu koja će promijeniti istoriju televizije.

Kada je Giligan predstavio svoju ideju, velike televizijske kuće gledale su ga u nevjerici. FX, HBO i Showtime su redom odbili projekat. Spas je došao od AMC-a, male kablovske mreže koja je tada imala samo jednu originalnu seriju.

Kasniji kasting nije prošao bez problema - mreža je htjela da glavnu ulogu igra Metju Broderik ili Džon Kjuzak, ali je Giligan "zapeo" da to bude Brajan Krenston.

Interesantno je da je i Pinkman, kojeg je igrao Aron Pol, trebalo da umre na kraju prve sezone. Srećom, hemija između glavnih glumaca bila je toliko dobra da su scenaristi promijenili planove. Slično se dogodilo i s likom Sola Gudmana, koji je trebalo da bude privremen, ali je na kraju dobio svoju seriju.

Snimanje u Albukerkiju predstavljalo je pravi izazov. Temperatura je često prelazila 40 stepeni, a ekipa je morala da bude kreativna sa ograničenim budžetom od 3 miliona dolara po epizodi.

2011. godine serija je stigla na Netflix, a ostalo je istorija.

