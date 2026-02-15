Snima se film "Sretenje": Reditelj otkrio detalje istorijskog spektakla, Karađorđa glumi Nenad Jezdić

Reditelj Predrag Gaga Antonijević snimaće film "Sretenje", a ulogu Karađorđa povjerio je proslavljenom glumcu Nenadu Jezdiću

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predrag Gaga Antonijević priprema novi istorijski spektakl pod nazivom „Sretenje“, koji neće biti samo hronika ustanaka, već duboka psihološka priča o odnosu dvojice ključnih ljudi srpske istorije, Karađorđa i Miloša Obrenovića.

Antonijević je otkrio da će Karađorđa glumiti Nenad Jezdić, a Miloša Obrenovića igraće Vuk Jovanović.

„Glavna ideja mi je bila da njih dvojicu na neki način približim i pomirim. Ove naše današnje Srbije ne bi bilo da nije bilo njih dvojice i da obojica nijesu učestvovali u tom procesu. To je zapravo priča ‘dva u jednom’ o našem opstanku“, rekao je Antonijević za Informer i dodao da film neće imati klasičnu strukturu.

„Opredijelio sam se za naraciju koja će kroz određene scene i situacije prikazati kako se ta dva lika suočavaju i ogledaju jedan u drugom. Taj pristup mi je bio najzanimljiviji dok sam pisao scenario. Ulogu Karađorđa tumačiće Nenad Jezdić, dok će se u roli Miloša Obrenovića naći Vuk Jovanović, publici poznat iz filma ‘Zaspanka za vojnike’“, otkriva Antonijević.

Poredeći ovaj projekat sa kultnim televizijskim ostvarenjem Đorđa Kadijevića „Karađorđeva smrt“, Gaga napominje da će „Sretenje“ donijeti značajne promjene u karakterizaciji.

„Imali smo nekada sjajan film gdje je Aleksandar Berček bravurozno odigrao Miloša Obrenovića, a Marko Nikolić Karađorđa. Međutim, tamo je Karađorđe bio mnogo manje prisutan, lik nije bio razvijen u potpunosti jer je fokus bio na Milošu. Ovog puta ćemo imati možda čak i više Karađorđa, koji će se po prvi put kao kompletan filmski karakter predstaviti publici“, kaže reditelj.

Radnja filma biće smještena u jedan od najburnijih perioda naše istorije – od priprema Prvog srpskog ustanka do ubistva Karađorđa. Projekat će biti produkcijski zahtjevan, sa scenama i van granica Srbije.

„Imaćemo scene borbi, uključujući Boj na Mišaru, ali akcenat neće biti na akciji, već na odnosu Miloša i Karađorđa“, ističe Antonijević.

U filmu će se pojaviti i druge istorijske ličnosti, srpske vojvode i njihove supruge, kako bi se prikazala šira slika tadašnjeg društva.

Film „Sretenje“, iza kojeg stoje Predrag Gaga Antonijević i producent Maksa Ćatović, ulazi u realizaciju ovog proljeća.

„Snimanje bi trebalo da počne 5. maja, a premijera je planirana sljedeće godine, simbolično na Sretenje“, kaže Antonijević.