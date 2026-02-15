Reditelj Predrag Gaga Antonijević snimaće film "Sretenje", a ulogu Karađorđa povjerio je proslavljenom glumcu Nenadu Jezdiću
Predrag Gaga Antonijević priprema novi istorijski spektakl pod nazivom „Sretenje“, koji neće biti samo hronika ustanaka, već duboka psihološka priča o odnosu dvojice ključnih ljudi srpske istorije, Karađorđa i Miloša Obrenovića.
Antonijević je otkrio da će Karađorđa glumiti Nenad Jezdić, a Miloša Obrenovića igraće Vuk Jovanović.
„Glavna ideja mi je bila da njih dvojicu na neki način približim i pomirim. Ove naše današnje Srbije ne bi bilo da nije bilo njih dvojice i da obojica nijesu učestvovali u tom procesu. To je zapravo priča ‘dva u jednom’ o našem opstanku“, rekao je Antonijević za Informer i dodao da film neće imati klasičnu strukturu.
„Opredijelio sam se za naraciju koja će kroz određene scene i situacije prikazati kako se ta dva lika suočavaju i ogledaju jedan u drugom. Taj pristup mi je bio najzanimljiviji dok sam pisao scenario. Ulogu Karađorđa tumačiće Nenad Jezdić, dok će se u roli Miloša Obrenovića naći Vuk Jovanović, publici poznat iz filma ‘Zaspanka za vojnike’“, otkriva Antonijević.
Snima se film "Sretenje": Reditelj otkrio detalje istorijskog spektakla, Karađorđa glumi Nenad Jezdić
Poredeći ovaj projekat sa kultnim televizijskim ostvarenjem Đorđa Kadijevića „Karađorđeva smrt“, Gaga napominje da će „Sretenje“ donijeti značajne promjene u karakterizaciji.
„Imali smo nekada sjajan film gdje je Aleksandar Berček bravurozno odigrao Miloša Obrenovića, a Marko Nikolić Karađorđa. Međutim, tamo je Karađorđe bio mnogo manje prisutan, lik nije bio razvijen u potpunosti jer je fokus bio na Milošu. Ovog puta ćemo imati možda čak i više Karađorđa, koji će se po prvi put kao kompletan filmski karakter predstaviti publici“, kaže reditelj.
Snima se film "Sretenje": Reditelj otkrio detalje istorijskog spektakla, Karađorđa glumi Nenad Jezdić
Radnja filma biće smještena u jedan od najburnijih perioda naše istorije – od priprema Prvog srpskog ustanka do ubistva Karađorđa. Projekat će biti produkcijski zahtjevan, sa scenama i van granica Srbije.
„Imaćemo scene borbi, uključujući Boj na Mišaru, ali akcenat neće biti na akciji, već na odnosu Miloša i Karađorđa“, ističe Antonijević.
U filmu će se pojaviti i druge istorijske ličnosti, srpske vojvode i njihove supruge, kako bi se prikazala šira slika tadašnjeg društva.
Film „Sretenje“, iza kojeg stoje Predrag Gaga Antonijević i producent Maksa Ćatović, ulazi u realizaciju ovog proljeća.
„Snimanje bi trebalo da počne 5. maja, a premijera je planirana sljedeće godine, simbolično na Sretenje“, kaže Antonijević.