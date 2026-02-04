Ćerka Nenada Jezdića krenula očevim stopama: Vasiliju ćemo gledati u seriji "Branilac"

Nasljednica Nenada Jezdića u seriji "Branilac"

Ćerka Nenada Jezdića, Vasilija Jezdić, studentkinja je Fakulteta dramskih umjetnosti na klasi Dragana Petrovića Peleta.

Studije je poslije višegodišnjeg školovanja u inostranstvu, upisala 2023. godine, a malo ko zna kako ona izgleda.

Vasiliju Jezdić publika će imati prilike da gleda u novoj sezoni serije "Branilac", a banjalučki glumac Boris Šavija je objavio na Instagramu fotografiju sa njom uz koju je napisao:

-Moja televizijska ćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu "Branioca". Mogu vam reći da je to divna djevojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade.

