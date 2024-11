Komšije Nenada Jezdića otkrile koliko je glumac predan poslu na svom porodičnom imanju u selu Zabrdica kod Valjeva

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Nenad Jezdić se prije nekoliko godina preselio u rodni kraj i počeo da proizvodi rakiju od voća. Njegovo imanje u selu Zabrdica kod Valjeva poseduje destileriju, a ima i veliko poljoprivredno gazdinstvo o kojem sam brine.

Šosadio je voćnjak i krenuo u proizvodnju domaće rakije, osvojio je tri zlatne medalje 2012. godine na 79. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Sada su njegove komšije iz Zabrdice otkrile da "vrijedno radi" i da mu biznis s rakijom cvjeta.

Vidi opis Grad zamijenio selom i pokrenuo biznis, Jezdićeve komšije razvezale jezik Nenad Jezdić - 12. 7. 1972. Nenad Jezdić 12. 7. 1972. Nenad Jezdić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/MegaComFilm Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Nenad trenutno nije tu, otišao je za Beograd. Skoro cijelo ljeto je bio ovde, vrijedno je radio. Tu mu je bila i porodica. Biznis s rakijom mu cvjeta, što i ne treba da čudi kad toliko truda ulaže u to. Kao što vidite, ovde su stalno neke mašine, ima puno posla", rekle su komšije Kuriru i otkrile da je bilo nekoliko zainteresovanih za kupovinu njegovog imanja i destilerije, za šta on nije htio ni da čuje.

12. 7. 1972. Nenad Jezdić

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Nekoliko ljudi je dolazilo s ponudama da proda ovo imanje i destileriju. Ozbiljan iznos je bio u pitanju, ali on nije htio ni da čuje za to. Ovo mjesto je vrlo atraktivno, a mnogi su i čuli za Zabrdicu zbog Nenada. On toliko voli ovo mjesto da ne postoji novac za koji bi on ovo otuđio. Štaviše, svake godine ulaže sve više i više u ovaj raj na zemlji, tako da će ovo tek zablistati za koju godinu".

Glumac je ranije pričao o značaju sela.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Upravo to selo održalo je Srbiju. Nahranilo nas i othranilo. S nestajanjem sela, nestala bi i Srbija. Lako je meni da budem seljak, doduše ja se baš trudim. Nisam neko ko se lišio elementarnog truda. Često spomenem to: 'Kadar stići i uteći i na strašnom mjestu postojati.' Selo jeste malo moja romantičarska pobuda i neki idealan svijet po mom doživljaju i nadzorima života. Ali u poslednje vreme izbjegavam da sebe svrstavam među prave seljake i da se ravnam prema njima", rekao je Jezdić i dodao:

"Nisam dostojan toga. Kada bi se stručnjaci bavili mnome, vjerovatno bi dolazak ovde definisali kao bijeg od svega. Ali zašto da ne budem jak pa da pobjegnem od sebe? To sam i uradio. Ovo je ogromno odricanje i podvig, tako da sam ja bio jak da pobjegnem od sebe. Na putu sam ispunjenja svojih poslovnih ciljeva. Imam princip da radim onako kako umijem".

(Kurir, MONDO, D.P)