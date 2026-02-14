3 filma ako ste "odlijepili" za "Orkanskim visovima": Ovi naslovi garantuju strast, požudu i neočekivane obrte

Ovi filmovi probude emocije i ostave snažan utisak, idealni za sve koji vole priče o ljubavi, strasti i životnim odlukama.

Adaptacija romana "Orkanski visovi" u režiji Emeralde Fenelii konačno je stigao u bioskope i, s obzirom na njen dosadašnji rad, jasno je da će izazvati brojne reakcije. Njeni filmovi retko koga ostavljaju ravnodušnim, ili ih obožavate ili vas potpuno izbace iz zone komfora.

O novom filmu se već dosta govori, posebno jer glavne uloge tumače Margo Robi kao Katarina i Džejkob Elordi kao Hitklif. Riječ je o novoj verziji čuvenog romana Emili Bronte, a mnogi smatraju da je Fennell unijela prepoznatljivu dozu provokacije i mračnog senzibiliteta.

I dok jedni hvale hrabrost i originalnost, drugi misle da je adaptacija previše radikalna. U svakom slučaju, ako vas je ovaj film zaintrigirao, bilo u pozitivnom ili negativnom smislu, postoji još nekoliko ostvarenja slične energije koja bi vrijedilo pogledati.

"Ana Karenjina" (2012)

Film Ana Karenjina iz 2012. godine donosi novu ekranizaciju romana Leo Lav Tolstoj, u režiji Džo Rajta. Glavnu junakinju, Anu Karenjinu, tumači Kira Najtli.

U priči se pojavljuje i grof Vronski, kojeg igra Aron Tejlor-Džonson, kao i Karenjin, Anin suprug. Paralelno pratimo i lik Levina, čija se sudbina prepliće sa temama ljubavi, braka i društvenih očekivanja u carskoj Rusiji.

"Daleko od razuzdane gomile" (2015)

Film Far from the Madding Crowd iz 2015. godine predstavlja romantičnu dramu snimljenu po romanu Tomasa Hardija. U središtu priče je nezavisna i snažna Batšiba Everdin, mlada žena koja neočekivano nasljeđuje imanje i pokušava da ga samostalno vodi.

Na njenom životnom putu pojavljuju se trojica veoma različitih muškaraca – odani pastir Gabrijel Ouk, imućni i zreli Vilijam Boldvud i šarmantni, ali nepredvidivi narednik Troj. Dok donosi emotivne odluke, Batšiba balansira između ljubavi, ponosa i želje za slobodom. Film donosi priču o snažnoj ženi koja pokušava da ostane dosljedna sebi u vremenu strogih društvenih pravila.

"Zaveden" (2017)

Film "The Beguiled" iz 2017. godine režirala je Sofija Kopola. Radnja je smještena u vrijeme Američkog građanskog rata i prati grupu žena koje žive u izolovanom internatu na američkom jugu.

Njihovu svakodnevicu remeti dolazak ranjenog vojnika, kojeg tumači Kolin Farel. Njegovo prisustvo postepeno unosi tenziju, ljubomoru i rivalstvo među žene, među kojima su likovi koje igraju Nikol Kidman i El Fening.

Film donosi atmosferičnu i psihološki napetu priču o potisnutim željama, moći i manipulaciji, uz prepoznatljiv suptilan stil Sofije Kopole.