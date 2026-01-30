Gledali smo film "Svadba" o kom Srbi i Hrvati ne prestaju da bruje: Jedno nismo očekivali, čitava sala reagovala

O filmu "Svadba" nedjeljama ne prestaje da se priča, te ne čudi što smo jedva čekali da ga pogledamo.

Čekali smo, čekali i konačno dočekali! Film "Svadba" Igora Šeregija nedjeljama unazad glavna je tema javnosti, a nakon fantastičnih kritika nakon premijere u Hrvatskoj, konačno smo imali priliku da ga pogledamo.

I vjerujte nam - "Svadba" je baš ono što nam je bilo potrebno za početak godine. Pravo osvježenje je i ideja da se u konačno i u komedijama spoje srpski i hrvatski glumci, jer smo dobili prirodniji scenario i priču koja "teče", kao i šale i "fore" koje nisu plastično odglumljene ni usiljene.

Film na duhovit i topao način pokazuje da srpsko-hrvatske porodice mogu da funkcionišu potpuno normalno, uprkos razlikama i predrasudama. Atmosfera u bioskopu je to i potvrdila – tokom projekcije cijela sala se neprestano smijala, što je najbolji dokaz koliko je priča pametno izvedena.

Iako smo vidjeli komentare na društvenim mrežama u kojima ljudi zamjeraju zbog učestalog psovanja, te film zbog toga ocjenjuju kao loš, budimo iskreni - htjeli da priznamo ili ne, psovke su sastavni dio našeg govora, naročito kada su uzavrele reakcije i situacije, što definitivno jeste slučaj u "Svadbi". Ipak, naše mišljenje je da su sporni izrazi ipak urađeni na duhovit način, i da nije uvredljivo ni za jednu stranu.

Plus je i što je radnja smještena u sadašnjost, a u pojedinim djelovima se čak pominje vještačka inteligencija. Zbog svega toga film ne djeluje ni zastarjelo, niti futuristički, već vrlo realno i blisko publici.

Nadamo se da ćemo u budućnosti vidjeti još ovakvih spajanja glumaca i filmskih ekipa, jer su nam zaista potrebna ovakva ostvarenja.

O čemu se radi u "Svadbi"?

U središtu priče su dvije imućne porodice – jedna iz Zagreba, druga iz Beograda – čija se djeca zaljubljuju daleko od kuće. Kada djevojka neplanirano ostane u drugom stanju, to ubrzava susret njihovih roditelja, a tajno vjenčanje pokreće čitav niz simpatičnih nesporazuma, ali i ozbiljnih tenzija i dirljivih porodičnih scena.

"Svadba" kombinuje humor i romansu, nudeći i duhovit osvrt na balkansku svakodnevicu, ali i priču o ljubavi koja prkosi tradiciji, očekivanjima i roditeljskim ambicijama.