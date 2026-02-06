Kada je najteže bira se obraz: Novi film Nikole Vukčevića u bioskopima!

Film „Obraz“, novo ostvarenje reditelja Nikole Vukčevića,ne traži pažnju, već je zasluži, a kroz tihu, ali snažnu priču o čojstvu i junaštvu podsjeća na vrijednosti koje ostaju i onda kada se sve drugo ruši.

Bioskopska premijera filma biće održana 11. februara u podgoričkom Cineplexxu, čime započinje njegov bioskopski život u Crnoj Gori. Prvi put u istoriji savremene crnogorske kinematografije, projekcije će biti upriličene u čak četiri sale bioskopa Cineplexx Big Fashion. Nakon premijere, „Obraz“ će tokom februara i početkom marta biti prikazivan u brojnim gradovima širom zemlje, uz specijalne projekcije i susrete sa dijelom autorske ekipe. Već 12. februara film stiže u Bar, 13. februara biće prikazan u Podgorici u KIC-u „Budo Tomović“, 14. februara u Kotoru i Tivtu, dok se projekcije u Nikšiću nastavljaju 15. februara u bioskopu Cinema 213, a potom i 27. februara u Nikšićkom pozorištu. Film će dalje biti prikazivan 23. februara u Bijelom Polju i 24. februara u Pljevljima, kao i u Mojkovcu, Beranama, Žabljaku, Zeti, Plužinama, Danilovgradu, Herceg Novom, Cetinju, Kolašinu, Petrovcu i Andrijevci. Pored toga, projekcije će biti upriličene i u novootvorenom tivatskom bioskopu Cine Grand Epic.

Poslije međunarodnog uspjeha, reditelj Nikola Vukčević, posebno se raduje susretu filma sa domaćom publikom.

“Izuzetno me raduje predstojeća domaća bioskopska distribucija. Činjenica da će se film istovremeno premijerno prikazivati u čak četiri sale Cineplexx-a, od kojih su tri već rasprodate, uz takođe rasprodatu salu KIC-a Budo Tomović, daje nam poseban vjetar u leđa. Nakon selekcija na međunarodnim festivalima, povratak kući nosi najveću odgovornost, ali i najveću radost. Duboko vjerujem da će publika prepoznati iskrenu emociju kojom smo satkali ovaj film. Ovako veliko interesovanje potvrđuje da publika želi domaće priče, i jedva čekam da konačno počne da živi svoj bioskopski život sa našim ljudima, u dijalogu sa gledaocima”, kazao je Vukčević.

Radnja filma smještena je na početak Drugog svjetskog rata i prati sudbinu čovjeka koji se, u vremenu straha i nasilja, suočava sa izborom između lične sigurnosti i očuvanja obraza — izborom u kojem se mjere čojstvo, hrabrost i ljudska odgovornost.

Film je nastao po motivima antologijske pripovijetke akademika Zuvdije Hodžića „Obraz (Legenda o Nuru Doki)“, dok scenario potpisuju Ana Vujadinović-Tomić i Melina Pota-Koljević, u saradnji sa rediteljem. „Obraz“ iza sebe ima izuzetno uspješan međunarodni festivalski život, sa više od dvadeset pet selekcija i brojnim nagradama širom Evrope, Amerike, Azije i Afrike, te je i nacionalni kandidat Crne Gore za nagradu Oskar. Upravo taj međunarodni put dao je filmu dodatnu težinu, ali i potvrdio njegovu univerzalnu poruku.

Glumačku okosnicu filma čini snažan ansambl regionalnih i međunarodnih glumaca. Glavnu ulogu tumači Edon Rizvanoli, uz Igora Benčinu, Nikolu Ristanovskog, Albana Ukaja, Selmana Jusufija i Xhejlanu Terbunju. Crnogorsku glumačku ekipu čine Aleksandar Radulović, Branimir Popović, Ana Vučković i Zef Bato Dedivanović, u svojoj posljednjoj filmskoj ulozi, dok dječije uloge nose Elez Adžović, Vuk Bulajić, Merisa Adžović i Hana Pavlović.

Glavni producent filma je Milorad Radenović, dok su koproducenti: Ivica Vidanović, Nevena Savić, Dario Domitrović i Nikola Vukčević, a pridruženi ko-producenti su Christoph Thoke i Boris Raonić.