Istinita priča o brutalnom rasizmu u Americi koja je potresla svijet: Limitiranu seriju nazivaju remek-djelom

Istinita priča o brutalnom rasizmu u Americi koja je potresla svijet: Limitiranu seriju nazivaju remek-djelom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Serija "When They See Us" prati grupu mladića koji su optuženi i osuđeni za silovanje 1989. koje nisu počinili.

Istinita priča o brutalnom rasizmu u Americi koja je potresla svijet Izvor: Youtube/Printscreen/RottenTomatoesTV

Serije zasnovane na istinitim događajima često ostavljaju snažniji utisak jer gledaocima približavaju stvarne nepravde i ljudske sudbine.

Jedna od takvih je četvorodijelna mini-serija "When They See Us", koju je Netfliks objavio 2019. godine, a koja se bavi jednim od najpotresnijih slučajeva u novijoj američkoj istoriji.

Potresna priča iz Central Parka

Radnja serije prikazuje istinite događaje u vezi sa napadom i silovanjem trkačice u njujorškom Central Parku 1989. godine. Nakon zločina, policija je privela petoricu crnih i latinoameričkih tinejdžera – Kevina Ričardsona (Asante Blekk), Antrona Mekreja (Kalil Haris), Jusefa Salama (Itan Heris), Rejmonda Santanu (Markis Rodrigez) i Koreja Vajsa (Džarel Džerom) – i bez ikakvih dokaza ih optužila za zločin.

When They See Us Limited Series Trailer | Rotten Tomatoes TV
Izvor: YouTube

Tokom iscrpljujućih ispitivanja, neki od njih bili su primorani da priznaju krivicu, a svi su na kraju osuđeni, iako su bili nevini.

Nepravda i presuda

Četvorica mladića poslata su u popravne domove, dok je Korej Vajs, zbog svojih godina, završio u zatvoru za odrasle i bio posljednji koji je pušten na slobodu 2002. godine. Iste godine njihove presude su poništene nakon što je pravi počinilac priznao zločin, a grupa poznata kao "Petorica iz Central Parka" kasnije je dobila odštetu tužeći grad. Serija sa velikom osjetljivošću prikazuje rasizam, zloupotrebu moći i dugoročne posljedice traume.

Izvor: Youtube/Printscreen/RottenTomatoesTV

Priču je režirala Ava Djuvernej, a snažan utisak dodatno pojačavaju izuzetne glumačke izvedbe. Posebno se ističe Džarel Džerom, koji je za ulogu Koreja Vajsa osvojio nagradu Emi. Zapažene uloge ostvarili su i Felisiti Hafman kao Linda Fairstin, Vera Farmiga kao glavna tužiteljka, dok roditelje dječaka tumače Nisi Neš, Ondžanju Elis, Marša Stefani Blejk, Džon Legvizamo i Majkl K. Vilijams.

Uspjeh serije

Serija When They See Us ukupno je zaradila 16 nominacija za Emi nagrade, od kojih je osvojila dvije, i ostaje snažan i potresan prikaz jedne velike nepravde.

