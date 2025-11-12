Svaki "true crime" fan mora da gleda ovu novu Netfliks mini seriju: Ima samo 4 epizode, a za 24h je postala #1 u svijetu

Nije trebalo mnogo da "Death By Lightning" dođe do samog vrha trenutno najgledanijih serija, a inspirisana je istinitim događajem

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

U moru novih naslova na Netfliksu, jedan nam je i te kako privukao ogromnu pažnju - nova krimi-triler-istorijska drama "Death By Lighting".

Samo dan nakon premijere, ova četvorodjelna mini-serija već je zauzela prvo mjesto u Sjedinjenim Državama i nezaustavljivo se penje i na globalnim top-listama. Publika i kritičari složni su u jednom: ovo je jedan od najuzbudljivijih naslova koje je Netfliks izbacio ove godine.

O čemu se radi u "Death By Lightning"?

Serija je zasnovana na istinitim događajima i donosi napetu priču o atentatu na američkog predsjednika Džejmsa Garfilda, koga tumači sjajni Majkl Šenon ("Waco"). Njegov ubica, opsesivni obožavalac Čarls Gito, u interpretaciji Metjua Makfedena ("Succession"), prikazan je kao složen i uznemirujući lik, čija opsesija prelazi granice razuma.

Garfild, čovjek skromnog porijekla koji se uzdigao do najviše političke pozicije, pokušava da reformiše sistem i suzbije korupciju u vlasti. Njegov idealizam i želja za promenama nailaze na otpor unutar sopstvene partije i političkog establišmenta.

Na drugoj strani, Gito je prikazan kao nestabilan i opsesivan čovjek koji vjeruje da mu predsjednik duguje važnu poziciju zbog njegove podrške. Kada mu se ta želja ne ispuni, njegova fascinacija prerasta u opasnu opsesiju i vodi ga ka tragičnom činu atentata.

Naziv serije potiče od Garfildove rečenice: "Atentat se ne može više spriječiti nego smrt od munje." Kroz priču o moći, ludilu i ambiciji, serija osvjetljava ne samo dramatične istorijske događaje s kraja 19. vijeka, već i teme koje iznenađujuće podsjećaju na današnje političke prilike.

Ko stoji iza projekta?

Iza projekta stoje imena koja garantuju kvalitet — scenario potpisuje Emijem nagrađivani Majk Makovski ("Bad Education", "Beef"), a producenti su kreatori "Igre prestola", Dejvid Beniof i D.B. Vajs. Glumačku postavu čine i Beti Gilpin ("American Primeval"), Nik Oferman ("The Last of Us"), Šea Vigem ("Mission: Impossible") i Bredli Vitford ("The Diplomat").

"Death by Lightning“ nije samo istorijska drama — ona iznenađujuće odražava i današnje političke tenzije i kult ličnosti. Upravo ta povezanost sa savremenim svijetom čini je toliko upečatljivom i relevantnom. Kritičari su je već ocijenili sa impresivnih 87% na Rotten Tomatoes-u, a publika je proglašava obaveznim vikend maratonom.

Sa svega četiri epizode, serija se gleda u dahu, ostavljajući utisak kao da ste svjedok i istorijskog događaja i savremene lekcije o ljudskoj prirodi.

Pogledajte trejler: