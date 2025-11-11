Kontroverzna scena u 4. sezoni "The Witcher" zgrozila gledaoce: Glavnog glumca promenili, sada uradili i ovo

Najviše kritika usmereno je na scenu u kojoj se Ciri, u koju se glumi Freja Alan, zbližava sa devojkom.

Četvrta sezona Netfliksove hit serije "The Witcher" stigla je na streaming platformu, ali promena glavnog glumca izazvala je mešane reakcije fanova. Ulogu Geralta od Rivije od Henrija Kavila preuzeo je Lijam Hemsvort, a prve reakcije publike uglavnom su negativne, dok je posebno kontroverzna scena izazvala buru komentara na društvenim mrežama.

Zameniti Kavila, čija je izvedba Geralta bila jedan od najhvaljenijih aspekata serije, bio je gotovo nemoguć zadatak za Hemsvorta. Serija, zasnovana na popularnom serijalu knjiga i adaptirana u uspešne video igre, do prve tri sezone nailazila je na kritike, ali četvrta sezona izazvala je najviše negodovanja. To potvrđuju i ocene na sajtu Rotten Tomatoes, gde nova sezona ima 56% kod kritičara, ali samo 19% kod publike.

Podeljene kritike

Ipak, nisu svi kritičari bili oštri. Aramide Tinubu iz Varietyja pohvalila je seriju:

"U mnogo oštrijoj i manje zamršenoj sezoni od prethodne, "The Witcher" sezona 4 je puna akcije i blistavih likova, kako starih tako i novih."

S druge strane, Sara Dempster iz The Guardiana dala je sezoni ocenu dve zvezdice:

"Dok je njegov prethodnik Henri Kavill Geraltu dao grublju simpatičnost, Geralt II je manje 'hrabri gorostas koji se bori s odgovornostima izvan našeg shvaćanja', a više 'stupić s perikom'."

Fanovi nezadovoljni promenama

Obožavaoci su svoje frustracije podelili na Redditu:

"Na pola sam prve epizode i nešto jednostavno ne štima. I nije samo Lijam. Ton serije, likovi, dijalozi… osećam se kao da je to potpuno drugačija serija," napisao je jedan korisnik, a mnogi su se složili.

Kontroverzna scena izazvala buru

Najviše kritika usmereno je na scenu u kojoj se Ciri, u koju se glumi Freja Alan, zbližava sa uličnom bandom zvanom Štakori. Jedan član bande, Kajli, pokušava da je siluje, ali u tome ga spreči Misl, koja kasnije postaje Cirina ljubavna partnerka.

Publiku je šokiralo to što se, iako je Ciri vidno potresena, ona i Misl poljube gotovo odmah nakon napada. Mnogi ističu da je u knjigama ovaj odnos prikazan mnogo složenije i negativnije.

Bizarno kadriranje izazvalo je lavinu komentara na Redditu:

"O moj Bože, kad kažem da sam mislio molim vas, molim vas, nemojte ići u tom smeru, a oni su otišli… uzdah. Kada bi žena bila raspoložena nakon toga? Tako bizarno!"

Drugi korisnik dodao je:

"Upravo sam objavio post o ovome, slažem se!! Toliko me je zgrozilo da sam morao da se okrenem Redditu da se ispušem. WTF."

Freja Alan o kontroverzi

Na kritike se u intervjuu za TV Line osvrnula i sama glumica Freja Alan:

"Znala sam da se mnogo raspravljalo o ovom odnosu između Misl i Ciri. To je nekako kontroverzno online i mnogo se razgovara o tome. Zaista sam osećala da je važno zadržati nešto od toga. Želela sam da bude komplikovano i nisam želela da bude savršeno. Nisam želela da to bude pufnasta mala romansa."