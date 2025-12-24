logo
Netflix izbacio trejler koji su svi čekali: Izlazi film "Peaky Blinders", pogledajte povratak Tomasa Šelbija (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Netflix je upravo objavio trejler filma o Tomasu Šelbiju, a fanovi će konačno vidjeti da li je ovo oproštaj kakav su priželjkivali, ili samo uvod u mnogo veću igru moći.

Netflix izbacio trejler koji su svi čekali Izvor: Netflix

Tomas Šelbi se vraća 20. marta 2026. godine u Netfliksovom filmu "The immortal man", nastavku koji dolazi poslije finala serije "Peaky blinders" iz 2022. godine.

Stiven Najt ponovo sarađuje sa rediteljem Tomom Harperom, dok se Kilijan Marfi vraća u prepoznatljivoj ulozi, zajedno sa Rebekom Ferguson, Timom Rotom, Stivenom Grejemom, Berijem Kioganom i Sofi Randal.

Film obećava dostojan kraj Tomijeve priče - radnja je smještena u 1953. godinu, fokusiranu na sljedeću generaciju porodice Šelbi, pri čemu će Marfi ovog puta učestvovati i kao producent.

Pogledajte trejler:

Peaky Blinders: The immortal man
Izvor: Netflix

"The Immortal Man" nastavlja priču nakon završetka šeste sezone serije, smještene u posleratnu Britaniju. Ovi istorijski slojevi oduvek su bili centralni dio serije.

U ovom filmu gledaoci mogu da očekuju još dublji uvid u burni svijet porodice Šelbi, dok priča istražuje Tomijeve neriješene sukobe i lične borbe.

Izvor: Netflix

Tagovi

Netflix Tomas Šelbi Peaky Blinders film

