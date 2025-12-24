Netflix izbacio trejler koji su svi čekali: Izlazi film "Peaky Blinders", pogledajte povratak Tomasa Šelbija (Video)

Netflix je upravo objavio trejler filma o Tomasu Šelbiju, a fanovi će konačno vidjeti da li je ovo oproštaj kakav su priželjkivali, ili samo uvod u mnogo veću igru moći.
Tomas Šelbi se vraća 20. marta 2026. godine u Netfliksovom filmu "The immortal man", nastavku koji dolazi poslije finala serije "Peaky blinders" iz 2022. godine.
Stiven Najt ponovo sarađuje sa rediteljem Tomom Harperom, dok se Kilijan Marfi vraća u prepoznatljivoj ulozi, zajedno sa Rebekom Ferguson, Timom Rotom, Stivenom Grejemom, Berijem Kioganom i Sofi Randal.
Film obećava dostojan kraj Tomijeve priče - radnja je smještena u 1953. godinu, fokusiranu na sljedeću generaciju porodice Šelbi, pri čemu će Marfi ovog puta učestvovati i kao producent.
Pogledajte trejler:
"The Immortal Man" nastavlja priču nakon završetka šeste sezone serije, smještene u posleratnu Britaniju. Ovi istorijski slojevi oduvek su bili centralni dio serije.
U ovom filmu gledaoci mogu da očekuju još dublji uvid u burni svijet porodice Šelbi, dok priča istražuje Tomijeve neriješene sukobe i lične borbe.Izvor: Netflix