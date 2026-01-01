Netflix je 31. decembra 2025. objavio dugoočekivani finale pete i posljednje sezone serije Stranger Things, čime je završena desetogodišnja priča koja je osvojila gledaoce širom svijeta.
Epizoda pod nazivom "The Rightside Up" traje oko dva sata i donosi emotivan i spektakularan kraj avanturama prijatelja iz malog grada Hokinsa
U središtu završnice nalazi se velika bitka protiv zlog Vekne i njegove tamne sile koja preti da spoji Upside Down sa stvarnošću. Glavni junaci, uključujući Majka, Dustin, Lukas, Vil, Maks, Robin, Nensi, Džonatana i druge, udružuju snage da spasu otetu djecu i spriječe totalnu katastrofu.
Ukoliko niste gledali finale, upozoravamo - slijede spojleri!
Emitovano finale serije "Stranger things": Kraj priče koja je prije 10 godina zaludela svijet
Ko je preživio, a ko nije?
Kali (Eight) — Ilevenina polusestra Kali biva upucana i ubijena tokom sukoba s vojskom. Njena smrt ima važnu ulogu u planu da spasu Ileven.
Vekna i Mind Flayer — Veliki antagonist serije, Vekna (takođe povezan s entitetom zvanim Mind Flayer), biva poražen u finalnoj borbi, čime se završava pretnja njegovog uticaja nad Naopakom.
Emitovano finale serije "Stranger things": Kraj priče koja je prije 10 godina zaludela svijet
Ileven (Eleven) — Njena sudbina ostaje namjerno neodređena. Ileven je prikazana kako se žrtvuje da zaustavi zlo, ali kasnije, 18 mjeseci nakon događaja, prijatelji sugerišu da bi mogla biti živa i sklonjena negdje daleko, zahvaljujući iluziji koju je stvorila Kali.
Ostali glavni likovi — Većina glavnih junaka (uključujući Majka, Dastina, Lukasa, Vila, Maks, Robin, Nensi i Džonatana) preživljava i nastavlja sa svojim životima nakon bitke.
Poslije finalne bitke, epizoda prikazuje 18 mjeseci vremenskog skoka.
Hokins se polako oporavlja, a likovi se suočavaju sa svojim budućnostima. Majk dijeli moguću priču o Ileven koja živi negdje mirno, ali ostavlja gledaocima prostor da sami odluče da li je to istina
Finale je izazvalo snažne reakcije među fanovima i kritičarima. Dok neki hvale emotivan i simboličan kraj serije, drugi smatraju da je finale ostavilo dosta toga nedorečenog.
Emitovano finale serije "Stranger things": Kraj priče koja je prije 10 godina zaludela svijet
Zamjerka je najčešće na sudbinu Ileven, a kratori serije su odlučili da ne daju konačan odgovor.
Sudbina Ileven ostavljena je namjerno otvorenom. U završnici serije djeluje da se glavna junakinja žrtvuje kako bi uništila Veknu i zaustavila širenje Upside down, ali epilog ostavlja prostor za drugačije tumačenje. Kretori su ostavili gledaocima da sami odluče da li je njena priča završena žrtvom ili tihim povlačenjem u slobodu.
to the whole party, thank you ❤️pic.twitter.com/Kp6qPXHJyw— stranger things (@Stranger_Things)January 1, 2026