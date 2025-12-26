Nove epizode serije "Stranger Things" otkrile istinu o Upside Down-u: Sve je spremno za veliko finale

Veliko finale poznate serije, koje traje više od dva sata, zakazano je za 31. decembar.

Peta i posljednja sezona serije "Stranger Things" konačno je stigla, a fanovi su s nestrpljenjem čekali prve epizode objavljene u tri dijela. Nakon premijere prvog dijela 26. novembra 2025, drugi dio sa tri nove epizode stigao je 25. decembra, ostavljajući samo veliko, filmsko finale za kraj.

Radnja se odvija u jesen 1987. godine, devetnaest mheseci nakon što su pukotine otvorile prolaz iz Upside Down-a. Hokins je sada grad pod vojnom karantenom, a naši junaci, stariji i iscrpljeni, pripremaju se za poslhednju bitku protiv zla koje prijeti uništenjem svega što poznaju. Novi nastavci donijeli su ključne preokrete, a najveći je otkriće da Vil Bajers (Noa Šnap) posjeduje moći slične Onesima, čime postaje ključni igrač u nadolazećem sukobu.

Nove epizode produbljuju lične drame likova i postavljaju temelje za konačni obračun. Jedan od šokantnijih događaja je otmica Holi Vilr, najmlađe sestre Majka i Nensi, čime porodica Vilr postaje direktna meta Onesimovih planova. Njen nestanak pokreće lavinu događaja, a sudbina se isprepliće sa sudbinom Maks (Sejdi Sink), koja je još uvek zarobljena u umu Onesima.

Istovremeno, povratak Kali (Linija Bertelsen), poznate kao Ejt, otvara mogućnost formiranja tima nadarenih pojedinaca koji bi mogli stati na put Onesimu. Kali otkriva i mračne planove vojske, predvođene misterioznom dr Kej (Linda Hamilton), koja želi da iskoristi Krv Ejt kako bi stvorila novu generaciju djece sa moćima, pretvarajući ih u oružje u Hladnom ratu. To stavlja Ejt pred nemoguć izbor, jer čak i pobjeda nad Onesimom ne garantuje joj slobodu.

Možda i najveće otkriće novih nastavaka jeste prava priroda Upside Down-a. Godinama su i likovi i gledaoci vjerovali da je u pitanju alternativna dimenzija, mračni odraz našeg svijeta. Međutim, Dastin (Gejten Mataraco), proučavajući zapise dr Brennera, dolazi do zapanjujućeg zaključka: Upside Down zapravo nije druga dimenzija, već crvotočina, svojevrsni most koji povezuje naš svijet sa mnogo mračnijim i opasnijim mjestom nazvanim „The Abyss“. To je mjesto haosa i istinskog zla, pravi dom Onesima i Mind Flejera. Ta spoznaja mijenja pravila igre – uništenje Upside Down-a sada znači uništenje mosta, sa nesagledivim posljedicama za sve koji se u njemu nalaze.

Osim akcije i mitologije, serija je posvetila veliki prostor emocionalnom razvoju likova. Najdirljiviji trenutak svakako je priznavanje Vila Bajersa prijateljima i porodici da je gej. U sceni koju su tvorci serije, braća Dafar, opisali kao jednu od najvažnijih, Vil se oslobađa straha koji ga je godinama progonio i koji je Onesim koristio protiv njega. Njegovo priznanje dočekano je sa bezuslovnom ljubavlju i podrškom, dajući mu snagu potrebnu za finalnu bitku.

Uz to, riješene su i druge dugogodišnje napetosti; Nensi i Džonatan su se u emotivnom razgovoru pomirili s krajem svoje veze, dok su Dastin i Stiv pomirili nakon svađe izazvane tugom zbog Ediove smrti.

Veliko finale, koje traje više od dva sata, zakazano je za 31. decembar, obećava spektakularan i emotivan završetak sage koja je obilježila čitavu televizijsku eru.