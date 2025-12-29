logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Forte bend: Porodični bend koji osvaja emocijama (Video)

Forte bend: Porodični bend koji osvaja emocijama (Video)

Autor Teodora Orlandić
0

Otac Peđa i njegovi sinovi dijele ne samo binu, već i svakodnevni život ispunjen muzikom, stvaranjem i međusobnim razumijevanjem.

IMG_4972.JPG Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Forte bend koji čine otac Peđa i sinovi, Nemanja, Nikola i Nenad su već odavno prepoznati po sjajnim vokalima, muzičkom umijeću i sjajnoj energiji koju donose gdje god se pojave.
U razgovoru za MONDO otac Peđa i jedan od sinova Nemanja, otkrivaju kako izgleda rad u porodičnom bendu, na koji način se razlikuju njihovi muzički ukusi i inspiracije, ali i kako se te razlike pretvaraju u jedinstven zvuk.
Govore i o novoj pjesmi „Dođi“, radu na albumu i sazrijevanju benda koji danas funkcioniše kao prava mala muzička zajednica.

Poseban emotivni trenutak predstavlja video koji je dirnuo publiku na društvenim mrežama – trenutak kada zajedno, kao porodica, predaju ćerku i sestru na njenom vjenčanju. Taj prizor simbolizuje sve ono što Forte bend jeste: zajedništvo, podršku i muziku koja prati život u njegovim najvažnijim trenucima.


POGLEDAJTE VIDEO:

Forte bend
Izvor: Mondo/Teodora Orlandić i Jovana Boljević

Tagovi

Forte bend bend muzičari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ