Forte bend: Porodični bend koji osvaja emocijama (Video)

Otac Peđa i njegovi sinovi dijele ne samo binu, već i svakodnevni život ispunjen muzikom, stvaranjem i međusobnim razumijevanjem.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Forte bend koji čine otac Peđa i sinovi, Nemanja, Nikola i Nenad su već odavno prepoznati po sjajnim vokalima, muzičkom umijeću i sjajnoj energiji koju donose gdje god se pojave.

U razgovoru za MONDO otac Peđa i jedan od sinova Nemanja, otkrivaju kako izgleda rad u porodičnom bendu, na koji način se razlikuju njihovi muzički ukusi i inspiracije, ali i kako se te razlike pretvaraju u jedinstven zvuk.

Govore i o novoj pjesmi „Dođi“, radu na albumu i sazrijevanju benda koji danas funkcioniše kao prava mala muzička zajednica.

Poseban emotivni trenutak predstavlja video koji je dirnuo publiku na društvenim mrežama – trenutak kada zajedno, kao porodica, predaju ćerku i sestru na njenom vjenčanju. Taj prizor simbolizuje sve ono što Forte bend jeste: zajedništvo, podršku i muziku koja prati život u njegovim najvažnijim trenucima.





POGLEDAJTE VIDEO: