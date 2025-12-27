Borba mačke i dobermana oduševila milione: Ovakvo ponašanje velikog psa niko nije očekivao

Smešni snimak dva ljubimca kupio je srca pratilaca na Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Video-snimak neobične "borbe" između dobermana i mačke osvojio je društvene mreže i za kratko vrijeme prikupio čak 2,2 miliona pregleda. Na snimku, koji je mnoge nasmijao do suza, vidi se simpatičan okršaj na pragu vrata jedne sobe, bez trunke agresije, ali uz mnogo humora.

Glavni akteri su radoznali doberman, koji se naizmjenično skriva iza zida i proviruje, i odlučna mačka koja stoji na pragu i neumorno pruža svoje šapice, pokušavajući da ga "udari". Dok pas oprezno izvodi male korake naprijed-nazad, mačka samouvjereno brani svoju poziciju, kao da jasno stavlja do znanja ko je gazda prostora.

Posebno je nasmijalo gledaoce to što doberman, iako znatno veći, djeluje zbunjeno i pomalo uplašeno, dok mačka bez oklijevanja preuzima glavnu ulogu u ovom komičnom duelu.