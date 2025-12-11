Tea Tairović otkrila sa kojim hitom je trebalo da ide na Evroviziju: "Nisam htjela da prilagodim tekst pjesme"

Tea Tairović govorila je o svom novom albumu, pa se osvrnula na Evroviziju.

Izvor: Privatna ahiva

Pjevačica Tea Tairović nedavno je objavila album pod nazivom "Aska II", čije se pjesme već uveliko slušaju i osvajaju publiku. U intervjuu je pjevačica progovorila o njima, ali i o mogućnosti da neku od svojih pjesama predstavi na Evroviziji.

"Drugi dio je znatno mračniji, to je moj utisak kao autora, izvođača i producenta. Tako i treba da bude, jer svaka priča ima dva kraja", rekla je Tea za Extra FM, pa otkrila i detalje oko imena albuma:

"Bilo je komentara zašto se drugi dio ne zove ‘Vuk’, po priči ‘Aska i vuk’, ali taj naziv je jednostavno nemoguć u mom slučaju, zato što sam ja Aska. Ja se borim protiv vukova i znam da to nikada ne mogu postati. Štaviše, ponekad bih možda i voljela da budem na toj drugoj strani, mislim da je takvim ljudima mnogo lakše.“

Mnogi smatraju da bi Tea bila idealna predstavnica Srbije na Evroviziji, a pjevačica je otkrila koja pjesma je mogla biti njen izbor i zbog čega je odbila.

"Ponudili su mi da pjesma 'Ker finansijer' ide na Evroviziju, ali nisam htjela. Zato što mislim da bih morala da prilagodim tekst, a nisam bila spremna na to, jer smatram da je tekst veoma važna karika u toj pjesmi i nisam bila spremna da ga žrtvujem. A mislim da bi od mojih pjesama dobro prošle 'Çok Güzel' i 'Opa".