"700 eura za doček sa Aleksandrom Prijović, vi se šalite?": Šok reakcije nakon što su objavljene cijene ulaznica

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Aleksandra Prijović će 31. decembra u popodnevnim časovima nastupiti na "dnevnoj žurci" za doček u Zagrebu. Cijena VIP stola napravila pometnju.

"700 eura za doček sa Aleksandrom Prijović, vi se šalite?": Šok reakcije nakon što su objavljene cij Izvor: Aleksa Savulov

Pjevačica Aleksandra Prijović je juče na društvenim mrežama objavila da će za doček, od 14h, nastupiti na dnevnoj žurci u Zagrebu.

Nakon prvih pozitivnih reakcija na vijest da će nastupiti u dvije zemlje za doček 2026. godine, uslijedio je hladan tuš - cijena ulaznica za VIP iznosi vrtoglavih 700 eura!

U prodaju je pušteno 10.000 ulaznica, a svi koji imaju namjeru da dođu na dnevnu žurku moraće dobro da isprazne džepove.

Društvene mreže su se usijale od komentara, a u jednoj objavi stoji poređenje i sa cijenama koje se izdvajaju za koncert Lejdi Gage.

Pogledajte:

U komentarima se može pročitati da je cijena od 700 eura "vjerovatno po stolu za kojim je 6 ili 8 osoba", ali je sajt koji prodaje njene ulaznice trenutno pao zbog velikog interesovanja.

