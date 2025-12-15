"Imala sam samo 14 godina kad sam upoznala Šabana": Osnovana fondacija u njegovu čast, Prijina ispovijest slama srca

Porodica Šabana Šaulića danas je najavila osnivanje fondacije koja će nositi njegovo ime, ali i prvi humanitarni koncert pod nazivom "Vjerujem u ljubav".

Prije šest godina napustio nas je kralj narodne muzike, pjevač Šaban Šaulić, a danas je njegova porodica, zajedno s kolegama pjevača čiji se hitovi i dan danas slušaju, najavila osnivanje fondacije koja će nositi njegovo ime.

Među Šabanovim kolegama koje su se pridružile Goci, Saneli i Ildi Šaulić danas u Sava Centru, prisutni su Aca Sofronijević, Marija Šerifović i Aleksandra Prijović.

Koncert će biti održan u Sava Centru 17. februara sledeće godine.

Marija Šerifović je u obraćanju medijima izjavila da će, dok je živa, raditi na tome da se Šaban Šaulić ne zaboravi:

Dok se Prija prisjetila prvog susreta s pjevačem kada je imala samo 14 godina.