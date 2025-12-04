Petar je pokušao da zaštiti suprugu stavljajući sebe ispred nje, ali je sve otišlo u pogrešnom smjeru.

Izvor: Youtube printscreen/ AmiG Show

Folk pjevači i poznati estradni par, pjevač Petar Mitić i njegova supruga, pjevačica Ivana Pavković, bili su gosti kod Ognjena Amidžića u emisiji.

Poznato je da par uživa već godinam u skladnom braku, imaju troje djece i njeguju porodične vrijednosti, ali sada je Petar iznenadio izjavom u emisji.

Vidi opis "Više voli ona mene, nego ja nju": Širi se reakcija Tee Tairović na izjavu kolege u emisiji, sad se oglasila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/IvanaPavkovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/IvanaPavkovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Printskrin, Instagram/petarmiticofficial Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Printskrin, Instagram/petarmiticofficial Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Printskrin, Instagram/petarmiticofficial Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Printskrin, Instagram/petarmiticofficial Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/IvanaPavkovic Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/IvanaPavkovic Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/IvanaPavkovic Br. slika: 9 9 / 9 AD

Tokom jedne od igrica, osim što je Petar izgovorio da bi prije on prevario Ivanu, nego ona njega, izjavio je i da "više voli ona njega, nego on nju", što je izazvalo burne reakcije.

Tea Tairović nije mogla da sakrije reakciju na ovu njegovu izjavu, a isječak iz emisije masovno se dijeli na društvenim mrežama.

"Videla sam da je ta moja reakcija iz "Amidzi šoua" postala viralna. Ivana i Petar su divni ljudi i odlični pjevači i žao mi je što je tako ispalo. Petar je samo imao najbolju namjeru da na nezgodno pitanje voditelja brzinski podmetne sebe i zaštiti svoju suprugu, ali je sve dobilo pogrešnu konotaciju, pa tako i moja reakcija koja je u tom trenutku bila očigledna", rekla je Tea Tairović za "Blic".