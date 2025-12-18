Pjesma "Udri Mujo" bila namijenjena ovom pjevaču: Isplivala istina nakon 38 godina, Brena nije željela da snimi hit

Veliki hit "Udri Mujo" prvobitno je trebalo da snimi pjevač Halid Muslimović.

Izvor: Youtube printscreen/ Lepa Brena

Muslimović u svojoj autobiografiji "Mene je učilo vrijeme", pisao je i o saradnji sa Rakom Đokićem, menadžerom, koji je stajao iza brojnih velikih estradnih karijera između ostalih Lepe Brene i "Slatkog greha".

"Nakon moje pobjede na 'Poselu godine' prišao mi je čuveni menadžer Raka Đokić i ponudio mi da razgovaramo na temu saradnje. Odmah sjutradan smo se našli i dogovorili da postanem član tada čuvene agencije 'Estrada Kikinda' koja je radila sa velikim muzičkim imenima poput Miroslava Ilića, između ostalih tu su bili i Lepa Brena i 'Slatki greh", napisao je Muslimović i otkrio da su Brena i "Slatki greh" zahvaljujući njemu snimili pjesmu "Udri, Mujo":

Na Breninoj turneji

"Moj prvi angažman u 'Estradi Kikinda' bio je upravo sa Lepom Brenom i 'Slatkim grehom' gdje sam bio na njihovoj turneji po Kanadi, Americi i Nemačkoj 1984. godine, a već sljedeće 1985. godine sam uradio jednu odličnu stvar za Brenu. Naime, Boris Mačešić mi je donio pjesmu 'Udri, Mujo' i ponudio mi je da je snimim, a ja sam prije toga snimio njegovu pjesmu 'Ništa od nas biti neće'. Međutim, procijenio sam da pjesma 'Udri, Mujo' nije za mene, ali sam procijenio da bi mogla biti za Lepu Brenu i 'Slatki greh'. Odmah sam iz hotelske sobe nazvao Raku Đokića, tada nije bilo mobilnih telefona, i kažem mu da imam dobru pjesmu, ali da nije za mene i da ja smatram da je za Brenu. Tu je trebao gost u pjesmi da bude i glumac Emir Hadžihatisbegović, tako je autor zamislio."

"Uspjeli su da je nagovore"

Nekoliko dana je folk pjevač čekao na odgovor.

"Odnio sam pjesmu Raki, ali prošlo je nekoliko dana oni se ne oglašavaju. Nazovem Raku i pitam šta se dešava sa pjesmom, moram da znam jer autor misli da je pjesma kod mene i očekuje da dobije odgovor od mene da li je snimam, a Raka mi odgovara da su svi za to, poludjeli su svi za tom pjesmom, ali imaju problem jer Brena neće da čuje za tu pjesmu, željela je nešto drugo da snima. Međutim, ja sam insistirao da je ubijede da ona to snimi, bio sam uvjeren da će to ona izvesti najbolje. Kada su uspjeli nagovoriti Brenu da prihvati snimanje pjesme, i još kad su pjesmu doradili u nekim djelovima, pozvali su Dragomira Gidru Bojanića da bude gost, sve je bilo upotpunjeno i uspijeh je bio zagarantovan. Pjesma je napravila veliki uspijeh, i danas se pjeva po kafanama i klubovima, veliki je hit i nakon 40 godina."

Lijepe uspomene

Halid je istakao da sa Brenom ima lijepe uspomene.

"Na turneji po Americi sa Lepom Brenom je bilo mnogo lijepih i emotivnih dogodovština, a jedna od njih se desila u Čikagu kada sam joj za poklon kupio neku kožnu suknju koja je bila u njenom fazonu. Ona je bila oduševljena i rekla mi je da rijetko dobija poklone, jer se vjerovatno mnogi ustručavaju da joj nešto poklone misleći da ona ima sve, međutim, moj poklon ju je zaista oduševio i više puta mi se zahvalila na mom malom znaku pažnje", završio je Muslimović.