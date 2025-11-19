"Od Brene neko nešto da dobije džabe?!": Zorica Brunclik nemilosrdna, konačno progovorila o svemu javno

Zorica se osvrnula na svoj odnos sa kolegama u Pinkovim zvezdama, a dotakla se i novog brenda Lepe Brene.

Izvor: YouTube/ AmiG Show/screenshot

Dosta se spekulisalo o odnosu Zorice Brunclik sa statkom žirija Pinkovih zvezda, naročito zbog činjenica da ona u pauzama nije sa njima na ručku, kao i da ima poseban apartman u Šimanovcima.

Zorica je sada otkrila šta je najviše nervira kod kolega.

"Nikada ne kasnim i nikada nisam kasnila na emisije, ja se sada ljutim na "Pinkovim Zvezdama" što svi kasne, svi su tako lagani", iskrena je bila ona.

Osim toga, osvrnula se i na komentar Desingerice da ona i Kemiš imaju apartman, te da tamo ne ulazi kako ih ne bi zatekao tokom intimnih odnosa.

"U mojim godinama ne bih to komentarisala, to samo može jedan prostak da priča o bračnom paru koji ima ovoliko godina koliko mi", brutalna je bila Zorica.

Na kraju, Zorica je u šali prokomentarisala novi brend Lepe Brene:

"Dosta mi je njenih čarapa više."

Na pitanje da li joj je koleginica poklonila par čarapa dodala je:

"Nisam dobila, nego sam kupila. Od nje neko nešto da dobije?"

Lansirali novi brend i organizovali reviju

Pjevačica Lepa Brena i Boba Živojinović još jednom su pokazali da su vrhunski domaćini, organizujući spektakularnu modnu reviju koja je okupila najistaknutije osobe iz svijeta mode, zabave i biznisa. Na događaju su uživali njihovi prijatelji, saradnici i mnoge zvijezde, koji su se prisutni mogli diviti najnovijim trendovima, a i uživati u odličnoj atmosferi.

Modna revija, koja je bila prava poslastica za sve ljubitelje mode, donijela je impresivne kreacije koje su nosili poznati manekeni i manekenke