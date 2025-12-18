logo
Kada umjetnost progovori o zavisnosti: "Znam. Neću!" (Video)

Autor Teodora Orlandić
0

Multimedijalna umjetnička predstava koja kroz istinite priče dramatično prikazuje početak i teškoće izlaska iz zavisnosti, s fokusom na lične borbe, izbore i prevenciju.

Kada umjetnost progovori o zavisnosti: "Znam. Neću!" Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U predstavi igraju Maša Labudović i Stefan Vuković, uz originalnu muziku, koreografiju i video dizajn, u režiji Žane Gardašević Bulatović. Projekat podržava Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. 
Mi smo bili na premijeri danas u Sali Dodest KIC-a „Budo Tomović“ i iskoristili priliku da porazgovaramo sa Žanom o temi same predstave.

POGLEDAJTE VIDEO:

Žana Gardašević
Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

