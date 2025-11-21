Ovaj političar je bio velika ljubav Lepe Brene: Posvetila mu pjesmu "Miki moj"

Lepa Brena je prije Bobe Živojinovića bila u vezi sa Mirkom Krlićem.

Pjesma Lepe Brene "Miki moj" jedan je od najvećih hitova u karijeri folk dive, a mnogi ne znaju da je ona zapravo posvećena nekadašnjem političaru.

Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović važi za jedan od najskladnijih parova na estradi, a malo je poznato da je Lepa Brena i prije Bobe imala jednu veliku ljubav.

Štaviše, u pitanju je muškarac kome je posvećen njen veliki hit "Miki moj". Prije nego što je upoznala Bobu Živojinovića, Lepa Brena je bila u ljubavi s Mirkom Krlićem, koji je neko vrijeme bio narodni poslanik i predsjednik skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje.

On je sam nedugo nakon raskida ispričao da se njihova veza odvijala u prvoj polovini osamdesetih, kada je Brena već bila velika jugoslovenska zvijezda.

Željela da se uda

"Tačno je da je Lepa Brena duže vrijeme bila moja djevojka i da smo se voljeli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što priča zrenjaninska čaršija, da je trebala da se uda za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo - mogu reći da je sve to mašta i nečije lijepe želje... Ja mogu da izjavim da je, poslije našeg zabavljanja, Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj", ispričao je 1985. godine svoju emotivnu priču o Breni za "Yugopapir" i "Sabor".

"I pravo da vam kažem, nimalo se nisam iznenadio kada je nedavno objavljeno da se udaje. Jer, ja za tu njenu želju već odavno znam. Dok smo bili zajedno, često mi je govorila: ‘Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama... Od tog straha nikako nije mogla da se oslobodi, pogotovo što je stalno bila odvojena od roditelja, koji žive u Brčkom", izjavio je on tada.

