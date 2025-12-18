Belgija neće pristati na zajam za ratne reparacije Ukrajini ukoliko ne dobije garancije da će ostatak EU pokriti troškove u slučaju da Moskva traži novac.

Najnovija verzija završnog dokumenta samita, u koju je Guardian imao uvid, pokazuje da zvaničnici EU pokušavaju da ubijede Belgiju.

Belgija, koja u EU drži najveći dio od 210 milijardi eura zamrznute ruske imovine, saopštila je da neće pristati na zajam za ratne reparacije Ukrajini ukoliko ne dobije neograničene garancije da će ostatak Unije učestvovati u pokrivanju troškova u slučaju da Moskva uspješno tuži kako bi povratila svoj novac.

"Evropska unija će postupati u punoj solidarnosti sa pogođenim državama članicama i finansijskim institucijama u EU u kontekstu zajma za reparacije", navodi se u tekstu.

Dokument obećava "solidarnost EU i podjelu rizika među svim državama članicama koje daju garancije, srazmjerno veličini njihove ekonomije", uz napomenu da bi dio podrške mogao biti namijenjen i nevojnim svrhama.

Ovo naglašava da ne podržavaju sve države članice – među njima Mađarska i Slovačka – zajam za reparacije, a samim tim ni garancije koje uz njega idu. Tekst takođe nudi način da se u inicijativu uključe neutralne zemlje, poput Irske, koje Ukrajini pružaju isključivo neletalnu vojnu i civilnu pomoć.

Dalje se navodi da garancije ne bi imale uticaj na način na koji države članice obračunavaju svoj nacionalni dug, što je ključno pitanje jer se više zemalja EU već nalazi pod posebnim mjerama zbog prekomjernog javnog duga i budžetskog deficita.

Takođe se naglašava značaj „podjele tereta i koordinacije napora sa G7 i drugim istomišljenim partnerima“. To znači da EU želi da i druge zemlje koje drže rusku imovinu – poput Ujedinjenog Kraljevstva, Japana, Kanade, Švajcarske i Norveške – slijede isti primjer, ukoliko lideri odluče da iskoriste tu imovinu kao osnovu za zajam.

Svi ovi elementi, kao i mnogi drugi, i dalje se nalaze u uglaste zagrade, što je pregovarački žargon za stavke koje tek treba potvrditi.

Da li je Belgija ubijeđena – saznaće se kasnije, vjerovatno mnogo kasnije, dodaje londonski list.