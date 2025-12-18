Ovo je kuća Bilija Pitona iz "Maratonaca": Napuštena i oronula, izgleda kao iz horor filma

Kuća iz kultnog filma "Maratonci trče počasni krug" nalazi se u blizini jednog groblja.

U srcu Košutnjaka, na potezu od groblja ka Rakovici, nekoliko metara od puta, stoji napuštena kuća. I dok bi nekom neupućenom ona možda izgledala kao tek još jedna ruina, svaki malo pažljiviji posmatrač i ljubitelj domaće kinematografije bi je odmah prepoznao. Jer ovdje je nekada “živio” legendarni lik iz filma “Maratonci trče počasni krug” – Bili Piton.

Gdje se Mirko udvarao Kristini?

Nekada centar šumske uprave sada je napuštena ruina, a ovaj jezivi enterijer očigledno nije interesantan ni beskućnicima.

Tamo gdje su nekada sjedili Bili Piton i njegovi sinovi i gdje se Mirko Topalović udvarao Kristini sada su, terminologijom Maratonaca, “ostali samo dugmići”. Jezivu atmosferu upotpunjuje paučina na ispucalim i obijenim zidovima, kao i truli pod koji škripi i prijeti da propadne svakog trenutka.

Sa druge strane, ako ste nepopravljivi optimista, onda možete reći da je vrijeme samo dalo “šmek” ovom trošnom zdanju i pretvorilo ga u savršenu lokaciju za snimanje nekog novog filma… istina, vjerovatno horor žanra.

Sama kuća je otvorena, tako da vi koji ste avanturističkog duha, samo naprijed… Ako imate hrabrosti i ako vam ne smeta činjenica da se kuća nalazi u neposrednoj blizini groblja.